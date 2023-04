L’entraîneur des gardiens des Pays-Bas juge l’évolution de Bart Verbruggen : “Il peut devenir notre numéro 1 mais…”

Depuis, les Pays-Bas ont appris qui était Verbruggen. À leurs dépens car le gardien était une nouvelle fois l’un des hommes forts d’Anderlecht lors de la manche aller du quart de finale entre Anderlecht et l’AZ (2-0).

"Les connaisseurs savent depuis longtemps qui il est, affirme Lodewijks, qui connaît le haut niveau pour avoir défendu les buts du PSV et de Feyenoord. Un talent de ce genre, tu ne peux pas passer à côté si tu es dans le milieu. Il est, par contre, nettement moins connu du grand public. Aux Pays-Bas, on regarde plus les grands championnats et l’Eredivisie. Je peux comprendre que le grand public le connaisse moins. Cela a changé depuis qu’il est sélectionné chez les Oranje.”

Le retour de ce jeudi sera sa première rencontre professionnelle sur le sol néerlandais. Verbruggen ne s’est pas dit obsédé par l’envie de prouver à son pays qu’il est un bon gardien. Il sait toutefois que c’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Patrick Lodewijks et Jasper Cillessen durant le dernier rassemblement des Oranje. ©Orange Pictures

À la rechercher du nouveau van der Sar

Depuis une quinzaine d’années, l’équipe nationale néerlandaise se cherche un numéro 1 incontestable. Le nouvel Edwin van der Sar. Le longiligne portier a défendu les filets des Oranje durant près de 15 ans.

Pour certains, Verbruggen peut s’inscrire dans la lignée de l’ancien de Manchester United et de l’Ajax. “Il a le potentiel pour devenir le numéro 1 de l’équipe nationale”, affirme Lodewiijks.

Des propos qu’il nuance directement. “Il y a toutefois trop de variables pour affirmer qu’il réussira à l’être. Les blessures, les choix, une carrière est impossible à prévoir.”

guillement "Verbruggen est humble et stable mais j'attends de voir comment il va gérer sa première crise."

Surtout vu la pression inhérente à ce poste. À part Maarten Stekelenburg, finaliste avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2010, aucun portier n’a réussi à perdurer. “Cela fait partie du job, explique l’entraîneur des gardiens. Tu fais des bons arrêts et on te met sur un piédestal et quand tu passes à côté de ton match, tu es descendu en flèche. J’attends d’ailleurs de voir comment Verbruggen réagira après une période plus difficile. Ce sera un gros test. Ses dernières prestations ont montré qu’il était un garçon stable, humble et calme. J’ai un bon pressentiment.”

Le protégé de ten Rouwelaar

Malade, Verbruggen n’a pas encore pu prouver sa réelle valeur à ses compatriotes. “Et pourtant, il a le potentiel pour jouer dans cette équipe”, a déclaré Aad de Mos à Voetbal International.

Lodewijks le sait et le garde à l’œil depuis un long moment. “Je le suivais déjà quand il était chez les jeunes du NAC Breda, affirme-t-il. J’étais souvent en contact avec Jelle ten Rouwelaar (NdlR : ancien coach des gardiens du NAC qui est passé par Anderlecht sous Vincent Kompany). Nous évoquions souvent son développement. Quand il a commencé à jouer avec Anderlecht, j’ai regardé tous ses matchs.”

Ce qui a donné l’envie à Lodewijks de glisser le nom du protégé de ten Rouwelaar (c’est via lui qu’il est arrivé à Anderlecht) à Ronald Koeman. Il y a quelques mois déjà, alors qu’il était encore cantonné au rôle de doublure, Verbruggen a lu dans la presse batave que l’entraîneur des gardiens était attentif à son développement. “Il est déjà très complet et très intelligent tactiquement pour son âge. Il a de superbes pieds grâce auxquels il peut attendre très longtemps pour faire sortir un attaquant et créer l’espace pour contourner le pressing. Il a la taille, les réflexes, la puissance, la vitesse. Ses datas sont déjà très impressionnantes.”

Dans le même club que van Dijk

C’était déjà le cas à WDS’19, son premier club. La formation amateur de la périphérie de Breda, d’où est originaire Verbruggen, est connue pour avoir formé un certain Virgil van Dijk. Elle le sera désormais un peu plus grâce à l’Anderlechtois.

Verbruggen a déjà 12 ans quand il fait le choix d’enfiler les gants. Ses anciens coachs l’ont souvent décrit comme un phénomène. Et déjà son charisme entre les perches était mis en avant.

Son premier rendez-vous Oranje à moitié manqué

Huit ans plus tard, il a déjà le statut d’international. Son premier rendez-vous avec les Oranje a été frustrant. “J’ai quand même tenu à le rappeler une fois qu’il allait mieux, dit Lodewijks. Pour qu’il puisse travailler avec le groupe.”

Il a laissé une première impression positive à Koeman et son entraîneur des gardiens. “Sans me surprendre pour autant, sourit Lodewijks. Pourquoi ? Car je connaissais ses qualités. Il m’a montré de belles choses.”

Sans pour autant répondre à la question que se posait Lodewijks : est-il déjà prêt pour l’équipe nationale ? La réponse pourrait tomber en juin lors du Final four de la Ligue des nations. “On verra bien en temps voulu, tempère-t-il. Il devra conserver son niveau. Je suis plusieurs jeunes gardiens talentueux et Justin Bijlow de Feyenoord devrait être disponible.”

L’AZ veut lui mettre “un maximum de buts”

Sa sélection passe donc par de grosses prestations. En Pro League, la fin semble proche. L’Europe doit lui permettre de briller pour au moins trois matchs supplémentaires. À commencer par ce déplacement à Alkmaar. L’équation est simple : s’il n’encaisse pas, Anderlecht sera en demi-finale. “C’est marrant car notre objectif est de lui mettre un maximum de but”, sourit Pascal Jansen.

Après l’aller, le coach de l’AZ avait été lapidaire se contentant d’un “il a été bon” et d’un regard qui en disait long. En prélude au match retour, il a déclaré être “fier de voir un jeune gardien néerlandais à un tel niveau”.

Faire le bon choix

Il est déjà trop fort pour l’Eredivisie. À en croire les spécialistes, son avenir se trouve dans les plus grands clubs. Ronald Waterreus, ancien gardien du PSV et proche de Verbruggen, nous confiait qu’il ne devait pas se contenter de l’intérêt de Burnley mais “viser plus haut” que le récent promu en Premier League.

Lodewijks réfléchit autrement : “Je ne suis pas son agent, mais j’ai un conseil pour lui : joue ! Partir pour être sur le banc ne serait pas intelligent pour son développement. Il doit bien réfléchir et faire le bon choix.”