À vos pronos : quels seront les verdicts de l’ultime journée de la phase classique en Pro League ?

La course à la première place

Genk, qui se rendra à Charleroi, et l’Union SG, qui ira à Courtrai, se disputeront la première place de la phase classique. Un titre plus qu’honorifique puisqu’il garantira au vainqueur d’être européen. Pour ravir la première place aux Limbourgeois, les Unionistes devront s’imposer pendant que Genk s’incline. Avec un nul, les hommes de Vrancken resteront en effet devant grâce à une différence de but largement à leur avantage (+41 contre +27 actuellement).

La course aux Champions playoffs

Si, par contre, le Racing, l’Union SG et aussi l’Antwerp ont déjà assuré leur place en Champions playoffs, il reste un ticket à distribuer et trois prétendants : La Gantoise qui recevra Ostende, le Club Bruges qui accueillera Eupen et le Standard qui ira à Louvain. Les Rouches devront compter sur des faux pas des Buffalos et des Blauw en Zwart pour espérer s’inviter dans le top 4 en dernière minute. Actuellement, c’est Gand qui possède l’avantage avec une victoire de plus que Bruges, alors que les Rouches ont un point de retard.

Les malheureux pourront au moins se consoler avec les Europe playoffs. Ils seront forcément accompagnés par Westerlo. Les promus n’ont que trois points d’avance sur Charleroi et sur le Cercle. Mais les Groen en Zwart, qui voyageront à Zulte Waregem, ne pourront plus les dépasser au classement vu leur nombre de victoires (le premier critère à prendre en compte en cas d’égalité de points).

La course aux Europa playoffs

Il reste donc une autre place à jouer dans le top 8. Outre les Carolos (8e) et le Cercle (9e), Anderlecht (10e) et OH Louvain (11e) peuvent encore prolonger leur saison. Il faudrait tout de même un fameux concours de circonstances pour que les Louvanistes ou les Anderlechtois se qualifient. Tandis qu’ils croiseront les doigts pour que leurs trois concurrents perdent tous des plumes, les premiers devront prendre le dessus contre les Rouches. Les Mauves, eux, accueilleront Malines avec l’obligation de s’imposer, tout en espérant que ni Charleroi ni le Cercle ne gagne.

La course au maintien

Dans la course au maintien, la messe est dite pour Seraing et Ostende. Mais en allant s’imposer à Eupen ce week-end, Zulte Waregem a ravivé son espoir de survie. Pour se sauver, le Essevee (qui compte un point et une victoire de moins qu’Eupen) devra vaincre le Cercle et espérer que les Pandas ne battent pas le Club Bruges.

Le classement de la Pro League