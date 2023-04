À lire aussi

C’est une base qu’on apprend dès l’intégration du hors-jeu dans les matchs de jeunes : la hauteur de la ligne défensive est prise sur le duo axial. Les deux latéraux étaient un bon mètre derrière Zeno Debast et Jan Vertonghen. En une passe de Tijjani Reijnders pour Jens Odgaard, le bloc a volé en éclats.

Dès le début de match, on sentait N’Diaye fébrile. Peut-être avait-il encore en tête le cauchemar que lui a fait vivre Joseph Paintsil il y a quelques jours. Brian Riemer avait le même sentiment vu qu’il a envoyé Hannes Delcroix et Killian Sardella s’échauffer juste après le 2-0.

Le changement punitif n’a finalement pas eu lieu. Ce n’est pas pour autant que N’Diaye a dégagé plus de sérénité dans un premier temps. Sa deuxième mi-temps a été meilleure que la première à l’exception de son loupé qui a failli offrir le 3-0 à Myron van Brederode en fin de temps réglementaire.

Murillo en faute sur deux buts et sorti blessé

Les erreurs de Murillo sont peut-être encore plus graves vu son expérience (il a sept ans de plus que N’Diaye) et son statut d’indiscutable au sein du groupe. "Mister Europe" ne l’est que d’un point de vue offensif. Et quand il est muet en phase d’attaque, ses errements défensifs passent plus difficilement inaperçus.

Une erreur peut arriver. Deux, c’est impardonnable dans une rencontre aussi importante. Son geste défensif approximatif a offert un penalty et donc l’ouverture du score. Sur le 2-0, il est peut-être encore plus coupable que N’Diaye dans le sens où il a tout le luxe de se repositionner dans la ligne mais oublie de le faire.

Le Panaméen n’a pas eu l’occasion de réparer ses erreurs. Il a quitté le terrain avant l’heure de jeu sur une blessure aux ischios de la jambe gauche.

Devant Koeman

Ronald Koeman, sélectionneur néerlandais, a fait le déplacement dans le nord des Pays-Bas pour la rencontre AZ-Anderlecht. Il en a profité pour scouter, entre autres, Bart Verbruggen.

Deschacht bloqué par les embouteillages

Olivier Deschacht devait être consultant pour les diffuseurs du nord du pays. L’ancienne gloire du RSCA n’a finalement pas pu travailler car il s’est retrouvé bloqué dans un énorme embouteillage à Anvers. Il a été remplacé par Maarten Martens, coach belge de l’équipe B de l’AZ.