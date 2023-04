À lire aussi

La séance de tirs au but

Anderlecht n’a pas été au niveau face à Mathew Ryan lors de la séance de tirs au but. Si Killian Sardella a loupé le dernier penalty des Bruxellois, c’est certainement le loupé de Jan Vertonghen, en entame de séance qui a fait le plus mal.

”Je pensais qu’il allait dedans, dit le capitaine du RSCA. Je frappe fort et placé mais le gardien est parti tôt et du bon côté.” Les Mauves ont abordé la séance en confiance. C’était déjà la quatrième de la saison “et les trois autres s’étaient bien terminées”, souligne Vertonghen. Anderlecht avait battu les Young Boys Bern, le Lierse et Ludogorets. “Et nous avons Bart Verbruggen dans les buts, ça aide”, ajoute-t-il. Le portier a affirmé avoir “travaillé et étudié les penaltys de l’AZ” mais ça n’a pas suffi.

Le mauvais début de match

Tout ce stress aurait pu être évité si Anderlecht n’avait pas galvaudé son avantage de deux buts en dix minutes. “On avait un plan mais on encaisse sur un penalty léger et rapide, dit Riemer. Puis on perd notre avantage au quart d’heure. Avec notre jeune équipe, ça change la dynamique du match. Si on avait atteint la pause sans encaisser, on aurait pu y arriver.”

À lire aussi

Jan Vertonghen n’avait pas de mots. “Nous savions qu’ils seraient dangereux dans la profondeur mais on les a trop laissés jouer. Ils avaient trop d’espace quand ils avaient le ballon. Nous avons essayé différentes choses mais nous n’étions pas capables de garder un ballon.”

La campagne européenne

”On a pu donner un élan positif à notre saison grâce à cette campagne européenne. Dommage qu’elle se termine de la sorte”, souffle Verbruggen. Un constat global chez des Mauves qui rêvaient de la demi-finale. Son coach était plus positif. “On est très déçus mais il faut rester honnête aussi : qui aurait dit qu’on irait en quart en sortant Villarreal ? Restons réalistes, ça reste une belle campagne européenne avec beaucoup de jeunes qui n’avaient jamais connu l’Europe.”

La suite de la saison

Dimanche, Anderlecht devra relever la tête. Sans battre Malines, ils ne pourront pas espérer atteindre les playoffs II et verront donc leur saison prendre fin. Ce à quoi Anderlecht refuse de penser. “Ne plus jouer en Belgique aurait été un souci si on avait continué en Europe, dit Riemer. Ce sera bizarre si on doit s’arrêter si tôt mais je pense que nous avons encore une bonne chance de nous qualifier. Et si ce n’est pas le cas, on aura une opportunité parfaite de bien préparer l’avenir.”