Les Mauves très déçus après l'élimination face à l'AZ Alkmaar: "On n’est pas le Real Madrid…"

Jan Vertonghen ne s'est pas caché non plus. "On pouvait être heureux d'avoir arraché la séance de tirs au but… On avait fourni tellement d'efforts pour obtenir cet avantage de deux buts à l'aller. On a fait des erreurs comme chez nous jeudi passé et, cette fois, on a été puni. On n'a pas retenu la leçon. On n'est pas le Real Madrid… La seule option maintenant, c'est de gagner dimanche et d'espérer."

