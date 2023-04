Soirée cauchemardesque et saison à oublier pour Anderlecht

Jeudi à Alkmaar, le Sporting a été éliminé pour la première fois de sa riche histoire européenne après avoir gagné l’aller 2-0.

Dimanche au Lotto Park, le Sporting pourrait être écarté des playoffs pour la première fois en finissant à sa pire position depuis l’après-guerre.

Et lundi matin, le Sporting pourrait être en vacances dès le mois d’avril après avoir rêvé de prolonger sa saison jusqu’au 7 juin et la finale de la Conference League à Prague.

Comme à Genk dimanche dernier, les hommes de Brian Riemer ont coulé défensivement face à l’enthousiasme, l’agressivité et la qualité technique de l’AZ. La série de six clean sheets consécutives semble déjà si loin.

Les deux backs ont symbolisé la fragilité bruxelloise. Avec Murillo coupable d’un penalty largement évitable après 150 secondes de jeu. Puis N’Diaye pris dans son dos tout annulant le hors-jeu avec… Murillo. Pavlidis s’est régalé et l’avantage de l’aller avait disparu en 13 minutes.

Beaucoup de temps pour travailler cet été

Mais tout n’a pas été mauvais que derrière. Il ne se passait pas grand-chose quand les Mauves avaient le ballon. Aucun joueur n’était capable de faire respirer l’équipe. Refaelov a fait son âge et n’a pas existé, Slimani, trop isolé, non plus. À la pause, le RSCA affichait 0,07 but attendu. Mourir ne pouvait pas attendre.

Le match n’a ressemblé qu’à une gigantesque prise d’étranglement où le Sporting ne parvenait plus à respirer. Jusqu’à abandonner le combat quand l’AZ a marqué le tir au but décisif quasi trois heures après le coup d’envoi. Avoir tenu jusqu’au bout des prolongations tenait plus du miracle que du courage.

La déception sera très difficile à avaler à Anderlecht, notamment chez les dirigeants qui affichaient beaucoup d’optimisme depuis jeudi dernier. Même un miracle dimanche avec une qualification en playoffs ne parviendrait pas à effacer le traumatisme d’Alkmaar. Plus que les deux millions de prime aux demi-finalistes perdus, c’est la perspective d’encore exister sur la scène européenne qui s’envole. Et la saison prochaine, il n’y aura probablement pas de ticket européen.

Une partie de la saison se sera jouée à Louvain mi-mars quand Verschaeren s’est gravement blessé. Sans lui, la machine que le coach danois mettait en place s’est mise à fonctionner de travers. Mais pas sûr que le petit numéro 10 aurait pu suffire face à la furia de l’AZ jeudi soir.

La direction pourra retourner le problème dans tous les sens, en mettant en avant le bilan correct de Riemer, cette saison 2022-2023 restera un terrible échec. Il faudra reconstruire en ciblant les postes les plus défaillants quand le niveau grimpait, les arrières latéraux et la créativité offensive. La bonne nouvelle, c’est qu’il y aura beaucoup de temps pour travailler cet été.