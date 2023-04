Anderlecht part à la recherche des backs du futur

Jan Vertonghen a parlé de bêtes buts encaissés en début de match. Une manière polie de pointer les erreurs individuelles de ses équipiers. Brian Riemer s’est, lui, caché derrière des expressions convenues. “On perd et gagne en équipe. Je n’accuse pas un joueur en particulier. Les erreurs font partie du foot, je dois l’accepter. Murillo ? Oui, il est âgé selon nos normes mais ce n’est pas sa faute si on perd ; c’est celle de toute l’équipe.”

Murillo est sorti blessé ©Philippe Crochet

L’apport offensif de Murillo ne compense pas ses errements défensifs

Le Panaméen n’est-il toutefois pas davantage devenu un poids qu’une solution pour son équipe ? Depuis son transfert manqué en Russie à l’été 2021, le back droit alterne le chaud et le froid, passant de prestations de haut niveau avec des actions décisives à des jours sans. La double confrontation face à l’AZ est le meilleur exemple possible. Il a été l’un des hommes forts de l’aller et l’une des principales causes de l’élimination au retour.

Murillo est en fin de cycle et devrait quitter Anderlecht cet été.

Souvent, sa participation offensive est davantage mise en valeur que son intransigeance défensive. Cette dernière est de plus en plus remise en question. Surtout quand il n’apporte pas ce qu’on attend de lui aux avant-postes alors que le système de jeu prôné par Riemer lui permet de monter plus souvent et d’en faire moins défensivement que par le passé.

Ses manquements en termes de tactique et parfois de QI football coûtent cher. Il est parfois mal positionné ou aligné, ou alors il pose des gestes inutiles et dangereux comme sur la faute offrant le penalty du 1-0 à l’AZ.

Anderlecht souhaite se séparer du joueur cet été. Le club considère qu’après plus de quatre années, il a apporté tout ce qu’il pouvait et qu’un départ constitue la solution la plus intéressante pour toutes les parties alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2025.

À lire aussi

Sardella et N’Diaye devront rester patients

Problème : Murillo est le seul latéral d’expérience du groupe bruxellois. Ce qui explique en grande partie son temps de jeu (juste sous les 4 000 minutes) et sa position d’intouchable (il est toujours titulaire sauf en cas de blessure ou de suspension).

Killian Sardella ne démérite pas pour autant. Le jeune Bruxellois a fait mieux que pallier l’absence de Murillo à Genk et en deuxième partie de rencontre face à l’AZ. Il a été l’un des joueurs les plus entreprenants face aux Limbourgeois et a largement été plus intransigeant défensivement et inspiré offensivement que le Panaméen lors de l’élimination des Mauves jeudi soir.

Dimanche, impossible d’imaginer qu’il ne soit pas au coup d’envoi de la rencontre face à Malines. Une place de titulaire qui laisse présager un nouveau statut pas la saison prochaine ? De gros doutes sont permis.

La direction ne remet pas en cause ses qualités ni son attachement à son club formateur mais se pose des questions sur sa capacité à performer à haut niveau durant plus de 30 matchs d’affilée. Des doutes qui engendrent un risque de casser le développement d’un jeune joueur qui a déjà connu des périodes compliquées.

Ce cas de figure vaut également pour Moussa N’Diaye. Sa situation est assez proche de celle de Sardella. Le coach a osé l’aligner dans certaines rencontres mais a compris dans sa gestion du match couperet à l’AZ qu’il avait encore beaucoup de travail mental et tactique pour atteindre le niveau d’un titulaire incontestable.

Amener de la concurrence saine

La recherche a déjà commencé. Jesper Fredberg a voulu faire venir l’Anglais Harry Toffolo cet hiver. Nottingham en a finalement décidé autrement. Les pensionnaires de Premier League ont finalement rétropédalé et refusé de laisser filer leur latéral.

À lire aussi

Le nouveau CEO Sports est conscient des manquements dans son effectif mais se demande comment les combler. Acheter deux titulaires est la solution la plus simple. Elle signifie toutefois bloquer Sardella et N’Diaye dans leur évolution.

Fredberg doit trouver une solution pour ne pas freiner le développement de Sardella et N'Diaye.

Le Sénégalais est arrivé l’été dernier et pourrait encore patienter une saison. Le Belge aura plus de mal à l’accepter. Ses proches nous confiaient il y a quelques mois que son rêve était de réussir à Anderlecht avant de partir. S’il se sent barré, il essaiera de trouver son bonheur ailleurs.

Une tournante pourrait résoudre ce problème mais le Sporting a besoin de stabilité défensive s’il espère atteindre ses objectifs la saison prochaine. Le dilemme est cornélien.