Un match plein d’enjeux pour Anderlecht : il faudra battre Malines, même sur les rotules

Les chances que cela arrive sont minces. Le regard des joueurs, déçus après avoir quitté les Pays-Bas sur une élimination, en disait long sur la détresse qui existe dans le groupe. Avant le match face à Genk de dimanche passé, Anderlecht avait encore son sort en main en Pro League et se voyait demi-finaliste de la Conference League. La saison pourrait se terminer sur les coups de 20h30 dimanche.

Brian Riemer espère encore voir le miracle se produire. “On a encore une chance de nous qualifier pour les playoffs. La seule chose à faire, c’est de gagner. Nous allons uniquement nous concentrer sur cette mission.”

1. Sur qui pourra compter Riemer ?

L’entraîneur devra composer avec deux absents : Amir Murillo et Amadou Diawara. Le Panaméen s’est fait mal aux ischios et a dû quitter la pelouse en boitant. Il ne jouera pas face à Malines. Le Guinéen est, lui, suspendu pour abus de cartons jaunes.

Benito Raman n’a pas fait le déplacement à Alkmaar pour cause de blessure mais pourrait être de la partie dimanche. Le dernier entraînement de samedi devrait donner une tendance plus précise

Plusieurs joueurs ne sont pas parvenus à atteindre la fin des 120 minutes de la rencontre. Majeed Ashimeru et Islam Slimani font partie de ceux-ci. La fin du ramadan leur permettra de s’alimenter avant le match face à Malines. Ce n’était pas le cas contre l’AZ.

2. Ne pas perdre pour ne pas battre un record négatif

14 défaites sur une saison ? Du jamais vu en 92 ans !

En gagnant, Anderlecht empocherait 29 points au deuxième tour. Un incroyable bilan ? Non. Mais doublé, il aurait permis à Anderlecht de se battre pour une place en playoffs 1. Une victoire, même si elle est la dernière de la saison permettrait de conclure sur une note positive. En cas de 14e défaite de la saison, Anderlecht battrait un record négatif vieux de 92 ans. Il faut remonter à l’entre-deux-guerres (1930-31) pour retrouver un tel bilan.

3. Ne pas compter sur un coup de main de Defour

Les Mauves affrontent une équipe de Malines qui n’a plus rien à gagner et dont le principal rendez-vous est la finale de Coupe de samedi prochain. Des éléments qui laissent présager un relâchement ? Il ne faut pas compter là-dessus.

Steven Defour, pourtant ancien de la maison mauve, n’a laissé transparaître aucune marque d’amitié envers Anderlecht à sa conférence de presse. “Dommage qu’Anderlecht n’ait pas atteint les demi-finales mais je suis surtout content qu’ils aient dû jouer des prolongations, dit le coach de Malines. Je ne me préoccupe pas de la situation d’Anderlecht au classement. Je dois m’assurer que mon équipe sera prête dimanche, afin de préparer ce que j’espère être une bonne performance le dimanche suivant.”

4. Une question d’argent

Anderlecht a gagné 8,7 millions de prime européenne. Tout n’ira toutefois pas dans les caisses du club car il doit encore payer les primes des joueurs. Le Sporting aurait aimé aller chercher encore quelques millions en Conference League afin de compenser ce que le club ne gagnera pas en playoffs. Les abonnées ont payé pour toute la saison mais Anderlecht estime la perte par match qui ne sera pas joué à 750 000 euros.

Trois millions s’envolent et Anderlecht en aurait eu besoin. Le club ne compte pas renouveler toute l’équipe mais veut investir dans certains profils et, si possible, ne perdre aucun indispensable. On pense, par exemple, à Bart Verbruggen ou Zeno Debast.

5. Une préparation allongée

Et que feront ces joueurs jusqu’à la reprise de la compétition dans trois mois ? Le programme anderlechtois n’est pas encore clair. La tendance actuelle est de laisser les joueurs partir en vacances assez rapidement afin qu’ils se vident la tête avant de reprendre les entraînements tôt. Une manière d’espérer un début de saison réussi. Seul bémol : Anderlecht devra payer ses joueurs pour rien. Et encore une fois, les finances du club n’avaient pas besoin de cela.