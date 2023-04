"Je tiens à m'excuser auprès des supporters" : Brian Riemer abattu après la défaite d'Anderlecht

Riemer : "Ce n'était pas assez pour atteindre le top 8. Je tiens à m'excuser au nom des joueurs et du staff pour cette mauvaise saison auprès des supporters. Anderlecht n'est pas aujourd'hui à la place où il doit être. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a loupé la huitième place mais bien durant toute la saison. C'est un échec car je suis venu ici pour gagner des matchs. Il y a eu des améliorations tout de même depuis que je suis arrivé. J'ai un bon feeling pour la suite même s'il y a beaucoup de choses qu'on doit mieux faire. On doit analyser la situation pour identifier justement ce qu'on peut faire de mieux et un nettoyage est nécessaire dans ce sens. On savait que ça allait être difficile et on a échoué. Ce n'est pas à moi de répondre si je serai là l'année prochaine. Si c'est le cas, je peux vous promettre que je vais faire tout mon possible pour ramener le club où il doit être la saison prochaine."