Avec Stef Peeters, il a le plus beau pied gauche de la D1A. Et ce pied a coûté cher à Anderlecht. Avec deux buts (dont une superbe volée) et un assist, il a tué à lui seul le Sporting.

Verbruggen 6

Au chômage total tout au long de la première mi-temps… jusqu’à ce but splendide de Schoofs, suivi par le 1-2.

Sardella 5,5

Très offensif en possession du ballon, il évoluait en ‘wing back’ et a failli offrir le 2-0 à Amuzu. Il a éprouvé plus de mal après les deux buts de Malines.

Debast 4,5

Mal aligné sur le pré-assist menant au 1-1 et surtout inattentif sur le deuxième but de Schoofs.

Vertonghen 6

Il jouait dans un fauteuil, jusqu’à la fin de première mi-temps catastrophique. Il ne savourera pas son 36e anniversaire.

Delcroix 5

Préféré à N’Diaye, il a joué sobrement et s’est limité à son travail défensif, mais les buts venaient de son flanc.

Kana 6,5

D’emblée bien dans le match. Il a cherché la solution verticale tant qu’il le pouvait. Mais il n’a pas encore un moteur pour faire cela pendant deux mi-temps.

Ashimeru 4,5

Il semblait avoir une gêne à la cuisse dès le début du match et n’était pas affûté comme d’habitude.

Dreyer 3,5

Beaucoup trop peu menaçant et brouillon. Sifflé en fin de match.

Amuzu 4,5

Visé par les supporters après le match à l’AZ, il a attendu la 52e pour réaliser le geste parfait : un débordement suivi par un centre millimétré. Mais cela n’a pas suffi pour parler d’un bon match.

Stroeykens 6

Une formidable action individuelle ponctuée par le tir parfait du pied gauche.

Slimani 6

Un but et plusieurs tentatives qui auraient pu faire mouche.

N’Diaye 5,5

Plus à l’aise que jeudi à l’AZ.

Refaelov 5

Un bon centre vers Slimani. Pour le reste, absent.

Arnstad 4

Il a oublié Bates sur le 2-3.

Riemer 4

Il n’a pas trouvé la réponse quand son équipe s’est écroulée.texte