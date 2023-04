30 supporters cagoulés ont forcé le barrage de la police et sont rentrés dans la zone VIP du stade via l’entrée de l’ancien clubhouse. Ils ont provoqué de l’émoi parmi les personnes présentes. Mais, poursuivis par quelques policiers, ils ont vite quitté les lieux. D’autres supporters ont tenté de franchir le grillage à la salle de sports Simonet, mais des dizaines de policiers en tenue de combat et des chiens leur ont empêché de passer. Finalement, aucun coup ne s’est perdu.

Riemer, lui, était fort touché par la tournure des événements. Très ému, il a abordé plusieurs sujets à son point de presse.

La 11e place: "On doit s'excuser auprès de nos fans partout dans le monde. On ne se cache pas. On n'a pas été assez bons. La blessure de Yari pourrait servir d'excuse, les matchs européens aussi, mais je refuse d'évoquer des excuses. Cette douleur doit servir de motivation."

L'équipe va changer ? "On doit analyser la vraie raison de ce désastre. Il faut un grand nettoyage et il faut des renforts. Mais ce n'est pas si simple que ça. S'il y aura beaucoup de nouveaux ? C'est difficile à dire, mais notre travail commence ce soir. Il faut de bons joueurs, mais la mentalité doit aussi être bonne."

Sera-t-il le coach la saison prochaine ? "J'endosse l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Tout le monde sera évalué et je n'y échapperai pas. Mais je vous assure que je vais peu dormir et chaque minute durant laquelle je serai réveillé, je l'utiliserai pour faire en sorte qu'un tel drame n'arrive plus. J'ai le cœur qui saigne. Je veux ramener ce club à la position qu'il mérite."

Des vacances ? "Cela dépend pour qui. Nos internationaux vont s'entraîner pour rester en forme pour leur équipe nationale, les jeunes aussi. Mais les joueurs qui ne resteront pas ne devront plus s'entraîner. Et je vous promets que la préparation n'aura jamais été aussi dure."

Quid de l'absence de Raman, qui prétendait être fit ? "La veille du match à l'AZ, il a dit qu'il était blessé. Depuis lors, on n'a pas eu de vrai entraînement. Il n'a donc pas pu montrer qu'il est fit."