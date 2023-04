Doubles vacances ? Gâcher la fête des voisins ? L’agenda anderlechtois va être bizarre

Des amicaux qui peuvent finir en bagarre

Brian Riemer a donné deux jours de congé à ses joueurs après la déroute contre Malines dimanche. Retour à Neerpede mercredi matin. Mais pour y faire quoi ? Rien n’est encore fixé dans le marbre mais l’équipe devrait encore s’entraîner deux semaines, sans doute jusqu’au vendredi 5 mai.

Charleroi, qui est dans le même cas, aimerait organiser des matchs amicaux pour “égayer” cette période trouble. Mais l’expérience d’autres clubs à la fin de saison précoce n’a jamais été bonne. Au mieux, les rencontres ne ressemblaient à rien entre des joueurs démotivés. Au pire, ça finissait en bagarre entre des hommes frustrés et apeurés par une blessure stupide.

La solution Eupen d’un double congé

Après le match dimanche, Riemer a promis que les internationaux du Sporting qui auront des matchs mi-juin avec leur équipe nationale seront gardés en forme. Mais comment ? La saison passée, Eupen, privé de playoffs, avait trouvé une solution : les joueurs avaient dû s’entraîner une semaine après le dernier match de phase classique (jusqu’au 15 avril) puis ils avaient reçu six grosses semaines de vacances. Ils avaient repris début juin pour deux semaines intenses de préparation avant de repartir dix derniers jours en congé.

Les joueurs indésirables (Trebel, Raman et peut-être quelques autres) seront dispensés des prochaines séances et ne reviendront sans doute plus jamais à Neerpede.

Ce qui est sûr, c’est que la reprise du championnat est fixée au vendredi 28 juillet, dans trois mois. L’an dernier avec Felice Mazzù, il y avait eu 34 jours de préparation entre la reprise des entraînements et la première rencontre en Pro League.

Huit joueurs du noyau A peuvent renforcer les U23

Il y a un dernier paramètre à prendre en compte : l’équipe U23 a encore deux matchs à disputer en playoffs : le 5 mai contre le Beerschot et le 13 au RWDM pour ce qui pourrait être le match du titre des voisins molenbeekois.

Selon le règlement, huit membres habituels de noyau A pourraient venir renforcer l’équipe B : Verbruggen, Sardella, Delcroix, N’Diaye, Sadiki, Kana, Leoni et Angulo. Ce qui pourrait aider l’entraîneur Guillaume Gillet mais stresser le RWDM qui verrait d’un mauvais œil d’affronter une équipe U23 subitement "upgradée".