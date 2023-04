"La saison des Mauves est manquée. Vu l'espoir, qui est brièvement né les dernières semaines, la désillusion est encore plus grande. La chute a été encore plus dure pour les supporters. Une triste fin pour le Sporting. Finalement, les Anderlechtois ne devraient pas avoir trop de regrets puisque même en cas de victoire, ils n'auraient pas été qualifiés. Ils ont surtout 'perdu' leur saison contre l'AZ, quand ils avaient leur sort entre les mains. C'était la seule chose qui pouvait encore sauver la saison. Il ne faut pas tirer des conclusions du match contre Malines. Désormais, à moyen terme, il faut prendre du recul, faire une évaluation du groupe. Qu'aurait-il fallu apporter ? Faut-il continuer avec le coach ? Quid au niveau de la structure ?

À lire aussi

2. "Fredberg va être attendu au tournant."

"D'autres clubs prestigieux à l'étranger ont connu des passages à vide. Reste qu'il ne faut pas banaliser la situation d'Anderlecht. Weiler et Kompany l'avaient dit : la tradition ne fait pas gagner de match. Il y a une forme d'aseptisation, d'endormissement, de banalisation des résultats irréguliers, voire très mauvais des Mauves. Il faut faire en sorte que les clubs respectent leur standing. Il faut une remise en question à tous les étages. Il y a eu trop de mouvements. Le cas Kindermans, par exemple, n'a pas été propice à créer une dynamique positive. Arrivé en cours de saison, Fredberg - qui, je pense, va rester - va être attendu au tournant pour la suite."

3. "Une faute professionnelle des Buffalos."

"La Gantoise a payé sa prestation décevante contre Malines la semaine précédente. Le point commun avec Anderlecht : les Malinois, dont on a dit qu'ils avaient la tête tournée vers la Coupe, ont joué les bourreaux. Sur la scène européenne, on ne peut rien reprocher aux Gantois. West Ham était une marche trop élevée. Mais ce qu'il s'est passé contre Ostende relève de la faute professionnelle. D'autant plus vu leur force offensive, le retour en grande pompe de Vanhaezebrouck, les ambitions des dirigeants… L'échec va avoir des répercussions. De Witte et Louwagie ont dit qu'ils attendaient pour prendre une décision concernant l'avenir de joueurs comme Vadis et Kums."

4. "Plus que du bonus pour le Club Bruges."

"Les Brugeois ont joué crânement leur chance. Ils se retrouvent dans la position du chasseur et plus du chassé. Les évènements de ce dimanche vont les booster. Ils sont dans la position la plus avantageuse par rapport à leurs trois concurrents en Champions playoffs. Tout ce qui va arriver ne sera que du bonus. On ne peut pas exiger qu'ils soient champions, mais ils vont embêter tout le monde. D'autant plus quand Vanaken, Skov Olsen et Vanaken reviennent de cette manière. En ce qui concerne Eupen, je parlerais plutôt d'un sauvetage par défaut. Heureusement pour eux que trois équipes étaient bien plus mal embarquées. Le sauvetage ne s'inscrit pas dans une logique sportive."