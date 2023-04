L'avis de l'expert: l’ovation pour Debast doit le convaincre de rester

Mais à l’AZ, il n’a pu cacher qu’il n’est pas encore un produit fini. Et sur le deuxième but de Malines, il a commis une erreur de marquage qu’on ne lui pardonnerait pas en Premier League. S’il envisage de partir, qu’il pense à ce 23 avril, quand il était le seul à être acclamé par le public, alors que le Lotto Park était en pleine crise. S’il reste encore un an, il peut obtenir le statut d’un Tielemans, d’un Lukaku ou même d’un Kompany, vu la situation dans laquelle le club se trouve actuellement.

À lire aussi