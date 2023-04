Pourquoi Anderlecht s’est relâché mentalement ?

Anderlecht a craqué face à Malines. “Nous faisions pourtant un bon début de match, dit Stroeykens. Nous dominions tout et puis nous nous relâchons. Ça s’est payé cash.”

Et Marco Kana d’ajouter : “On joue bien au foot, c’est bien mais on ne gagne pas assez de matchs. On doit faire l’analyse de ce qu’on a mal fait. Chacun doit faire son autocritique.”

Dans le vestiaire, beaucoup de joueurs sont restés silencieux alors que d’autres ont laissé parler leur colère ou leur tristesse. “Cela restera dans le vestiaire mais il y avait beaucoup d’émotions à la fois”, dit Stroeykens.

À lire aussi

Comment expliquer l’échec global sur la saison ?

Stroeykens est lapididaire. “Nous n’étions pas assez bons.” Une phrase pour un constat cinglant. Anderlecht a terminé 11e de Pro League, son pire classement depuis la Seconde Guerre mondiale.

guillement Je reste calme mais j'ai envie de crier"

”Le classement ne ment pas, dit Kana. On n’est pas habitué à cela quand on est Anderlecht. Jusqu’à la fin nous pensions que la qualification pour les playoffs était possible. Nous sortons d’une semaine qui fait très mal avec deux éliminations (NdlR : en Europe et en championnat). Je reste calme mais j’ai envie de crier.”

Acceptent-ils la réaction du public ?

Les supporters les ont traités de chèvres, leur ont dit qu’ils devaient avoir honte et ont arrosé leur tour de fin de match d’une pluie de gobelets de bière. La tension est grande entre les fans et leur équipe. “Ce moment du tour d’honneur était douloureux, affirme Kana. Mais on les comprend et je leur promets qu’on reviendra plus forts.”

À lire aussi

Une opinion partagée par Stroeykens. “Ils veulent voir leur club au sommet. Ce n’est pas le cas. Je leur frustration et les émotions qu’ils ont libérées après le match.”

Que vont faire les joueurs à partir de lundi ?

Les joueurs n’ont pas été mis au courant dans la suite de leur planning. Ils ont rendez-vous au club lundi afin de déterminer leur calendrier jusqu’à la reprise.

Plusieurs jeunes joueurs pourraient jouer avec les U23 de Guillaume Gillet. Les Mauves n’ont plus rien à gagner en Challenger Pro League mais jouent encore deux matchs. Stroeykens s’est déclaré prêt à aider. Tout comme Kana qui revient de blessure. “Je reste sur six mois sans jouer, dit le médian défensif. Je vais voir avec les coachs Riemer et Gillet s’ils veulent que je les aide”.