Une défaite à Malines pour ponctuer une saison à oublier: la place d’Anderlecht est dans la colonne de droite

Ils ne sont plus jamais revenus. Pire, ils se sont écroulés, perdant leur avantage à la marque pour finir par s’incliner.

La pire saison en championnat

"Niks is veranderd (NdlR : rien n'a changé)" a affiché le kop anderlechtois. Felice Mazzù a laissé l'équipe hors du top 8, Brian Riemer a partiellement étouffé quelques flammes mais sans éteindre l'incendie. Les Mauves terminent une petite place devant celle à laquelle les a quittés le Carolo : 11e. Anderlecht n'a jamais été aussi mal classé depuis l'après-guerre.

Les Mauves ont quitté la pelouse sur des sifflets et des "shame on you (NdlR : honte à vous)." Les supporters ont montré leur ras-le-bol. Ils avaient fait le deuil d'une possible qualification en PO2 mais rêvaient d'un dernier baroud d'honneur avant de se faire charrier par les collègues ce lundi au bureau.

Fredberg a trois mois pour changer beaucoup de choses

La direction ? Elle aurait pu parler de saison réussie sans l’échec cuisant de jeudi face à l’AZ Alkmaar. Depuis, le constat est cinglant : la saison est loupée. Sur tous les tableaux.

Les "Wouter buiten" prouvent que les plus fervents supporters réclament toujours la démission du président (non-exécutif) du club. Le patron doit désormais laisser les clés de la maison mauve à Jesper Fredberg. Si le Danois, CEO sports du club, est vraiment le right man at the right place, il doit le prouver cet été. Avec plus de temps que prévu pour combler les manquements de cette équipe.

Les supporters visent aussi les joueurs

Les joueurs, eux, auront le temps de passer un peu de temps devant le miroir pour faire leur autocritique. Ils commenceront par devoir expliquer la manière avec laquelle ils ont baissé la garde en fin de mi-temps et de partie. Le 1-1, tombé un peu de nulle part, leur a mis un énorme coup sur la tête et ils ont baissé les bras. Une équipe en confiance n’encaisse pas si facilement le 1-2. Une équipe bien en place ne prend pas le 2-3.

Pour la première fois depuis longtemps, la Mauves Army (dont les membres ont quitté la tribune bien avant la fin de match) a pris à parti les joueurs. "Bonnes vacances les chèvres", ont-ils souhaité à leur équipe via une banderole. Juste au moment où la ferveur a repris car Anderlecht avait à nouveau son sort en main vers la 80e minute du match grâce aux résultats des autres équipes.

Ils ont toutefois donné raison à leurs supporters en se laissant une nouvelle fois piéger. Il était écrit qu’Anderlecht devait mal finir sa saison.