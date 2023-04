L’édito de Christophe Franken : le premier chantier à Anderlecht, c’est de régler le cas de Vandenhaute

On ne peut pas accepter la méthode, un mélange de violence et d’intimidation. Mais on partage l’avis des supporters du noyau dur en colère qui ont réussi à s’incruster dans l’espace VIP dimanche après la fin de saison précoce du Sporting : Wouter Vandenhaute doit s’en aller. Parmi tous les chantiers qui s’annoncent à Neerpede, c’est le premier. Et pas des moindres : Marc Coucke et les autres actionnaires doivent retirer à Vandenhaute ses responsabilités au quotidien.