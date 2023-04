Victorieux du Standard Femina, le RSCA Women n’est plus qu’à un match du titre

Pour en arriver-là à trois matchs de la fin, les Anderlechtoises ont fait le travail face au Standard ce mercredi soir. Une victoire 2-0 qui n’a pas été simple à décrocher. “Ça n’a pas été facile mais c’est parce que le Standard a joué avec beaucoup d’intensité”, commentait Dave Mattheus, le coach bruxellois. “Je crois que c’est le meilleur match du Standard que j’ai vu cette saison. Elles ont joué un beau football mais on a joué avec beaucoup de maturité et on a fait la différence sur nos temps forts.”

Si Anderlecht a fait la course en tête, il s’en est fallu de peu pour que ce soit le Standard qui prenne les choses en main. Jouant sur la vitesse de Fon dans le couloir de Toloba, les Liégeoises ont pris le début des deux mi-temps à leur compte mais sans concrétiser. Là où les Mauves, avec Michelle Colson au milieu de terrain pour pallier le forfait de Marie Minnaert, ont fait preuve de patience pour remettre progressivement le pied sur le ballon et avancer avec leur jeu.

”C’est vrai qu’on est resté calme alors que le Standard se montrait entreprenant”, analysait le coach. “On possède pas mal d’expérience dans l’équipe. On sait aussi que le Standard est très fort dans les transitions. Mais on a réussi à contenir ça et on a fait preuve de caractère pour reprendre le contrôle.”

Avec un penalty léger sur Deloose et un contre-son-camp, on se dit aussi que les Anderlechtoises ont eu la chance des futures championnes. “À Woluwe, on avait eu 20 opportunités et on n’avait pas eu de chance. À la fin, ça s’équilibre”, sourit Dave. “Le 2e but, il faut quand même un centre qui va dans la bonne direction pour que ça aille au fond.”