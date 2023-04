Les Anderlechtois de retour à l’entraînement pour quelques jours avant les vacances

La période est particulière et on ne sera pas sur un programme classique vu qu’il n’y a plus aucun match à l’agenda. Le staff va profiter de ce moment pour effectuer des tests médicaux mais aussi pour avoir un entretien individuel avec chaque joueur. Certains seront invités à chercher un autre employeur pendant le prochain mercato.

Le staff va aussi mettre un planning individualisé pour assurer quatre semaines de vacances à chaque joueur mais en adaptant le programme selon l’agenda de chacun. Les internationaux partiront rapidement en congé pour rentrer plus tôt (dans la dernière partie du mois de mai, alors que les playoffs ne seront pas encore terminés), ce qui leur permettra d’avoir un peu de rythme avant les matchs de leur équipe nationale mi-juin. Les jeunes qui peuvent encore aider les U23, eux, partiront en vacances plus tard.

Le but de Brian Riemer est de pouvoir compter sur son groupe au complet début juin et lancer réellement la préparation de la saison 2023-2024.