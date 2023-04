Malgré la saison catastrophique d’Anderlecht, aucun Mauve n’est pas en échec

Les notes d'Anderlecht pour la saison 2022-23 ©IPM Graphics

Aucun échec, mais personne n’a brillé

La statistique la plus étonnante est de ne voir aucun joueur en échec sur l’ensemble de la saison. Amadou Diawara a longtemps stagné sous la ligne rouge du 5 sur 10, mais s’est relevé en fin de saison et s’imposant dans l’équipe de Brian Riemer. Il finit l’exercice avec 5,1 de moyenne et est, sur tous les tableaux, le cadre le moins bien noté d’Anderlecht.

Il est accompagné dans la zone rouge allant de 5 à 5,4 par Wesley Hoedt (5,2) et Benito Raman (5,3). Le premier a quitté le club cet été. L’autre a brillé par son inconstance et de trop nombreuses occasions manquées.

Deux hommes sortent particulièrement leur épingle du jeu toutes compétitions confondues : Bart Verbruggen (6,7) et Islam Slimani (6,5). Les deux joueurs lancés par Brian Riemer ont réalisé une deuxième partie de saison en boulet de canon.

Jan Vertonghen n’est que le cinquième meilleur Mauve (6,2). Cela s’explique par son début de saison hésitant. Depuis février, il a une moyenne de 6,5 sur 10, soit autant que Slimani.

À noter également les présences d’Adrien Trebel (6,4) et d’Hendrik Van Crombrugge (6,1) parmi les bons élèves. Ils n’ont pas joué en 2023, mais ont plus que satisfait lorsqu’ils étaient disponibles en première partie de saison.

Seuls quatre joueurs satisfaisants en Pro League

La moyenne globale baisse légèrement en ne tenant compte que de la Pro League. Le plus marquant est certainement la diminution du nombre de joueurs ayant maintenu une moyenne d’au moins 6 sur 10. Ils ne sont que 5 sur 22 à y être parvenus au long du championnat de Belgique. Et parmi ces cinq hommes, seuls Zeno Debast (6) et Jan Vertonghen (6,1) ont été impliqués du début à la fin de la saison. Preuve de l’inconstance du groupe bruxellois.

Recrue hivernale, Anders Dreyer (5,4) a largement moins bien performé en Belgique qu’en Coupe d’Europe. Idem pour Moussa N’Diaye (5,2), dont les prestations belges ont parfois été compliquées.

Verbruggen est Mister Europe

Un coup d’œil aux couleurs du tableau de notes des Anderlechtois en Europe révèle déjà une nouveauté : un joueur dont la moyenne dépasse 7 sur 10. Bart Verbruggen (7,3) obtient la seule distinction de la saison pour ses prestations en Conference League. Sa prestation à Villarreal (9) et sa séance de tirs au but face à Ludogorets (8,5) resteront longtemps dans les mémoires.

Sardella et Stroeykens ont été largement meilleurs en Europe qu'en championnat.

D’autres prestations doivent également être mises en exergue comme celles de Zeno Debast ou de Yari Verschaeren qui ont été au niveau au long de la saison. Les jeunes Killian Sardella (6,5) et Mario Stroeykens (6,5) ont également réussi à sortir leur épingle du jeu en Coupe d’Europe.

La moyenne de l’équipe en Conference League est d’ailleurs plus élevée : 6 sur 10 au long de la compétition avec une pointe à 6,4 lors des trois tours de la phase à élimination directe.

Riemer ne fait pas mieux que Mazzù

Et les coachs dans tout cela ? Sans surprise, les notes de Brian Riemer sont plus élevées que celles de Felice Mazzù en Conference League (6,7 contre 6,3). L’actuel entraîneur de Charleroi est, par contre, mieux coté que le Danois en Pro League. Mazzù obtient exactement 6 sur 10. Riemer est 0,2 point en dessous.

Riemer et Mazzù obtiennent la même moyenne: 6.1 sur 10.

Sur l’ensemble de la saison, leur moyenne est exactement similaire avec 6,1 de moyenne.