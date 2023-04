Officiel : Refaelov et Anderlecht, c’est terminé !

Le changement, c’est maintenant au RSCA. Premier choix fort de la direction : Refaelov ne sera pas conservé. Au fond, cette nouvelle n’est pas une surprise. À 37 ans, l’Israélien ne représentait plus l’avenir du club bruxellois. Après une première saison facturée à 19 goals et 6 assists sous Kompany, il a été beaucoup moins flamboyant sous Mazzu et Riemer.