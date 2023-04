Besnik Hasi souffre en voyant son club toucher le fond : “Verbeke m’a proposé d’être DT, je voulais redevenir T1”

Les raisons de la cata : “Un manque de connaissance de la culture du RSCA”

Cela fait un an qu’Hasi est sans club, après avoir coaché pendant quatre saisons en Arabie saoudite. Il a donc le temps pour suivre Anderlecht de près. “Une qualification à l’AZ aurait caché pas mal de choses, mais je dis depuis deux ans qu’on prend les mauvaises décisions à Anderlecht. La raison ? Un manque de connaissance de la culture du club dans le chef des décideurs. Je ne dis pas que le président doit tout savoir, mais il doit s’entourer de personnes qui savent ce qu’il faut pour réussir au Sporting. À l’époque, nous étions cinq ou six. Maintenant, je les entends dire qu’il y a trop peu de qualité. Mais qui a fait venir ces joueurs ? Qui leur a donné de si gros contrats ? Anderlecht est dans le top 3 au niveau de la masse salariale, après Bruges et l’Antwerp !”

Le 2-0 à l’AZ : “C’était la D1 contre la D2”

Hasi n’en a pas cru ses yeux quand il a regardé AZ – Anderlecht. “Je vous avoue que je n’ai pas vu le match aller. À la mi-temps du retour, je me suis demandé comment Anderlecht avait pu gagner 2-0 à l'aller. On aurait dit une D2 contre une D1. L’erreur qui a été faite ? En 13 ans à Anderlecht, je ne me souviens pas avoir joué un match de Coupe d’Europe à l’extérieur contre un bon adversaire en voulant attaquer. On mettait d’abord une bonne organisation en place et on songeait à défendre, à la belge. Surtout après un 2-0 à l’aller. Et quand tu es quand même mené, comme nous en 2014 à Arsenal, fais tout pour renverser la vapeur ! À 3-0, j’ai tenté le tout pour le tout avec Kawaya et Mitrovic. On est revenus à 3-3.”

Un retour au RSCA : “En octobre, cela a été proche”

Hasi aurait dit oui à un retour à Anderlecht comme coach. “J’ai eu plusieurs contacts avec Anderlecht lors des trois dernières années. Une fonction de T2 ne m’intéressait pas. Mais en octobre 2022, j’ai été proche d’un retour. Je vais vous faire un aveu. Le CEO Peter Verbeke m’a proposé de devenir Directeur Technique et d’assister un jeune coach. À ce moment, Veldman était T1 ad interim. Je lui ai fait une contre-proposition : j’étais libre, je voulais dépanner comme T1 jusqu’à la fin de la saison. Finalement, cela ne s’est pas fait. Je suppose qu’ils parlaient déjà avec d’autres candidats, comme Fredberg.”

Son bilan de Riemer et Fredberg : “Pas beaucoup de progrès”

Hasi a des sentiments mitigés en parlant des Danois Riemer et Fredberg. “Cela me fait rire de lire que Fredberg trouve que Riemer a fait du bon boulot. C’est lui qui l’a fait venir ! Riemer a fait quelques bonnes choses. Son parcours européen était bon, il a apporté de la clarté au niveau du jeu, il a écarté les mauvaises mentalités du vestiaire. Mais son bilan en championnat est pauvre : il a à peine gagné plus de points que Mazzù. Honnêtement, je n’ai pas vu beaucoup de progrès.”

”Et Fredberg ? Il lui a fallu du temps pour mieux connaître notre championnat. Il n’a plus le droit à l’erreur. Jusqu’à présent, il n'a pas encore été critiqué. Mais s’il loupe son mercato et que vous allez vous attaquer à lui, il ne va pas savoir ce qui lui arrive. De toute façon, une saison comme celle-ci, ça n’arrivera plus. L’Anderlecht de la saison prochaine sera plus fort.”

Le prochain mercato : “Coucke comme Saint-Nicolas”

Et si Hasi était Fredberg, que ferait-il ? “Il faut vendre beaucoup de joueurs, mais ce ne sera pas facile. Personne ne pourra avoir de si gros contrats ailleurs. Pour moi, il faut aller chercher deux arrières latéraux, un ‘6’, un ‘10’ et un attaquant. Murillo était si bon au début, maintenant il faut le soulager en lui montrant la porte de sortie. N’Diaye a du potentiel mais n’est pas encore prêt. Diawara a du mal à couvrir les espaces et perd ses moyens quand il est mis sous pression. Il faut garder Slimani, même s’il ne réalisera plus les mêmes stats la saison prochaine. Il faut un autre profil d’attaquant pour lui prêter main-forte. Et je dirais qu’il faut aussi des ailiers qui peuvent faire basculer un match avec une action. Anderlecht a toujours eu ça. Dreyer ? Il a été décisif, mais j’ai mes doutes, surtout contre de bons adversaires. Aux funérailles de Michel Verschueren, Jean Kindermans m’a dit qu’il y a du talent dans les équipes de jeunes. Mais ils doivent être entourés par des gars qui savent porter une équipe. Le pauvre Marc Coucke devra encore ouvrir son portefeuille. Comme Saint-Nicolas.”

Son lien avec Kompany : “Papy Hasi l’aurait corrigé”

Une des erreurs du président Vandenhaute est d’avoir laissé partir Kompany qui voulait trop de pouvoir. Hasi : “Mieux vaut un Kompany qui veut beaucoup de pouvoirs mais qui connaît le club comme sa poche, que quelqu’un d’autre qui ne le connaît pas. Une chose est sûre : avec lui, de grands noms seraient venus, comme Nmecha ou Zirkzee. Le Kompany de Burnley a fait d’énormes pas en avant, grâce à l’expérience des deux saisons à Anderlecht. Je me souviens de son coup de fil, en mars 2019. ‘Papy, quitte l’Arabie saoudite et rejoins-moi. Tu seras T1, moi je jouerai encore deux ans. On va mettre sur pied un formidable projet’. J’étais d’accord, jusqu’au moment où il m’a dit que c’était Anderlecht. Je ne pouvais pas faire cela, mon départ avait fait trop mal. Pourtant, j’aurais aimé bosser avec Vincent. Moi, j’aurais osé le corriger, et il m’aurait écouté. Frankie a aussi essayé, mais cela a chauffé entre eux (Rires). En mars, il m’a invité à Manchester City – Burnley. Il est resté fidèle à ses principes et son équipe a vraiment tenu bon pendant 35 minutes. Puis, le rouleau compresseur s’est mis en marche et il a perdu 6-0. Je n’ai jamais vu Guardiola aussi motivé. Comme s’il voulait donner la leçon à son élève.”

Hasi a relancé Vanden Borre, mais il lui a aussi coûté la fin de son aventure comme coach. ©Photo News

Son départ d’Anderlecht : “L’affaire Anthony a coûté ma peau”

Maintenant, sa mise à l’écart d’Anderlecht de 2016 est quelque peu digérée. “Mais je n’ai pas été traité de façon correcte. L’affaire Vanden Borre a coûté ma peau. Pourtant, j’ai fait ce que je devais faire. Après le très mauvais match à Ostende (défaite 3-1), on avait eu une réunion. Anthony s’était préparé pour aller au clash avec le staff. Mon adjoint (Geert Emmerechts) a réagi et ils ont failli en venir aux mains. Je devais le mettre dans le noyau B, même si c’était mon fils. Sinon, j’aurais perdu la main sur mon groupe. Et je souligne que la direction soutenait ma décision. Cette affaire a perturbé mon équipe. Sans cela, on aurait pu être champion. Logiquement, le public a choisi son camp et j’ai été sacrifié.”

Son retour au stade : “7 ans plus tard à… Union – Leverkusen”

Pendant de nombreuses années, Hasi n’était plus allé au Parc Astrid. “Je suis retourné une première fois la semaine passée… pour Union – Leverkusen. Je suis allé à un endroit – les loges – où je n’avais jamais été. Vous savez ce qui m’a choqué et attristé ? Toutes les photos ont disparu. Quand je suis arrivé à Anderlecht en tant que joueur, je me souviens que ces photos me donnaient des ailes. Quand je voyais quels grands joueurs avaient joué ici, je sentais que cela ne suffisait même pas d’être champion. Il fallait faire mieux que cela, comme lors de la saison 2000-2001 quand on a atteint le deuxième tour de la Ligue des champions.”

Son lien avec les supporters : “En contact avec le noyau dur”

Hasi est encore en contact avec beaucoup de supporters. “Même des gars du noyau dur, mais plutôt des anciens. Des gars qui donnent tout pour Anderlecht. Ils souffrent et je les comprends. Comment j’ai créé ce lien avec eux ? À l’époque, nous devions faire acte de présence à des soirées de supporters. Et je peux vous dire que je n’étais pas très aimé comme joueur. Quand on perdait, j’en prenais plein la figure. Il fallait être costaud pour résister. Petit à petit, ils m’ont respecté. Ils ont senti combien je me donnais pour ce club.”

Son avenir : “L’équipe nationale du Kosovo m’a fait perdre du temps”

Hasi est en contact avec des clubs. “Pendant cette saison, j’ai refusé plusieurs clubs – belges aussi – pour devenir coach fédéral du Kosovo. Finalement, le président de la Fédération a changé d’avis et a pris un autre coach. J’ai perdu des mois. Je comprends que beaucoup de gens m’ont oublié en Belgique. Cela fait sept ans que je suis parti. Je n’ai pourtant pas perdu mon temps en Arabie saoudite. Le niveau monte d’année en année. Al Ahli serait champion en Belgique. Ce n'est pas si facile que cela pour Ronaldo et cela le frustre. J’y retourne souvent. Suite à un litige avec mon ex-club, je suis encore domicilié là. Mais je veux revenir définitivement ici.”