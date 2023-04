Le RSCA Women à nouveau champion de Belgique: “Marquer si vite, c’était comme dans un rêve”, s'enthousiasme Dave Mattheus

À lire aussi

”Marquer si vite, c’était comme dans un rêve”, s’enthousiasme Dave Mattheus, le coach d’Anderlecht. “Mais il fallait rester concentré car mentalement, ce n’est pas toujours simple de gérer ce bonus. On n’a pas fait une mauvaise première période. Les deux équipes ont eu des occasions, c’était équilibré.”

Sarah Wijnants a marqué le premier but rapidement pour Anderlecht.

Évidemment, les Louvanistes, portées par leurs jeunes talents, ont poussé et ont été récompensées avec un but mais Anderlecht avait fait la différence avec Jacobs. “En 2e période, on savait qu’elles allaient venir nous presser à fond car c’était obligatoire. On a bien joué dans la transition pour marquer le deuxième, ce qui nous a facilité la tâche. C’est dommage d’avoir encaissé mais vu leurs occasions, ça semble normal. Elles ont manqué d’efficacité alors que nous, à l’image des playoffs, on n’a pas montré un beau visage mais on a été efficace, organisé, on s’est battu et on a concrétisé nos moments.”

Le groupe d'Anderlecht, champion de Belgique pour la 6e fois d'affilée.

Si c’est le 6e titre consécutif des Mauves, le 10e au total, c’est le premier pour Dave Mattheus, lui qui avait déjà remporté deux Coupes avec Gand. “Quand tu es dans le haut niveau, tu te fixes des objectifs pareils et c’est génial d’avoir pu remporter le titre du plus haut niveau en Belgique. Je suis aussi content pour l’équipe et le staff.”