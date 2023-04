Le RSCA Women n’est plus qu’à une victoire d’un sextuplé en Super League

Comme la saison dernière, le RSCA Women peut être sacré champion chez son plus grand rival de la saison pour sa première balle de match à conclure. Le décor sera toutefois un rien plus prestigieux que le terrain d’entrainement de l’année passée.

Face à l’équipe qu’on disait enfin prête à briser la série des Mauves, les troupes de Dave Mattheus veulent confirmer leur domination. Avec quatre points d’avance, à trois matchs de la fin des playoffs 1, elles doivent gagner pour mettre fin au rêve d’OHL, qui s’était pourtant renforcé l’été dernier pour ne plus seulement rester dans le sillage des Bruxelloises.

”C’est vrai que cette année, on a souvent entendu dire qu’OHL allait être ou pouvait être champion, souffle Charlotte Tison, la milieu déf des Anderlechtoises. Mais nous, on est restées concentrées malgré les blessures de longue durée (NdlR : De Neve en février, Wajnblum en août, Minnaert il y a une semaine) et la suspension de Buabadi (NdlR : qui revient ce samedi après trois semaines). On a continué à prendre des points; ce n’est pas pour rien qu’on est quintuples championnes en titre. Mais on doit quand même tout donner samedi, même si on sait qu’il nous reste encore deux matchs après pour conclure.”

Le Sporting peut boucler une saison en Super League (qui ne comptera plus que dix clubs la saison prochaine suite au désistement d’Alost qui préfère repartir en D1) qui n’a pas été de tout repos face à des adversaires redoutables. Malheureusement pour elles, la fin de saison des hommes en D1A ne leur permettra pas d’être célébrées au Lotto Park, comme la saison dernière. “On leur montre la direction à prendre pour la saison prochaine, sourit cette supportrice des Mauves. J’attends les joueurs et les supporters en tribunes samedi à Louvain.”