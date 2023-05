Pas de domination outrageuse

La saison anderlechtoise n’a pourtant pas été de tout repos avec au moins trois grosses blessures, dont la première lors du tour préliminaire de la Ligue des Championnes en août, et des adversaires louvanistes et liégeois qu’on disait encore plus forts que les saisons précédentes et enfin capables de mettre fin à la domination bruxelloise.

D’ailleurs, le début des playoffs, avec une équipe de Genk aussi relâchée et libérée, allait dans ce sens et après deux journées les quatre premiers se tenaient en deux points.

Mais finalement, à deux matchs de la fin, les joueuses de Dave Mattheus ont finalement mieux géré le sprint final.

Efficacité anderlechtoise

Les Mauves ont surtout fait preuve d’efficacité, là où le talent indéniable des jeunes Louvanistes n’a pas suffi. Le jeu simple et direct anderlechtois a pris le dessus en fin de saison. “Ça n’a pas toujours été notre meilleur niveau mais l’efficacité et l’organisation ont été là”, commente Dave Mattheus, pour qui c’est un premier titre de champion de Belgique après deux Coupes de Belgique avec Gand. “C’est la différence entre nous et les autres prétendants.”

Du côté d’OHL, qui est le nouveau gros pourvoyeur de Red Flames, la déception était évidemment grande. “J’ai toujours vu des solutions pour nous permettre de passer devant mais finalement, être mené rapidement nous a plutôt mis dans les difficultés”, se souvient Jimmy Coenraets, le coach d’OHL. On a pourtant eu les occasions mais c’est notre Histoire depuis 2-3 ans : on joue au foot, on va vers l’avant mais on ne concrétise pas.”

Après le premier but de Wijnants, Anderlecht avait fait le plus dur.

L’expérience, l’élément-clé

On l’a dit, Anderlecht a connu une saison compliquée mais a émergé. Des deux côtés, on reconnaissait que la maturité et l’expérience bruxelloise avaient fait la différence. “Anderlecht sait comment gagner”, souriait Ella Van Kerkhoven, qui devrait quitter Louvain dans deux matchs. “C’est ce qui a fait la différence pour moi.”

C’est cette expérience des moments cruciaux qui a fait basculer la fin de saison. “Surtout, mes joueuses ont été chercher dans les blessées une énergie supplémentaire et ça a renforcé la cohésion. On était déjà très fort en tant que team, ça l’a été davantage sur la fin”, signale Dave Mattheus. “En Belgique, les équipes sont plutôt jeunes mais on voit qu’à l’étranger, pour performer, les équipes ont des joueuses d’expériences. Ce sera une nouvelle base pour la saison prochaine.”

Van Kerkhoven n'a pas réussi à porter la jeunesse louvaniste dans le sprint final.

2023-2024 déjà dans les têtes

Le titre décerné, les équipes vont désormais se projeter sur la saison prochaine. À OHL, on espère ne pas devoir attendre cinq ans de voir les talents mûrir pour enfin briser la spirale bruxelloise.

”On a de la qualité pour amener du surplus dans notre jeu mais maintenant, on doit recruter de l’expérience”, souffle Jimmy Coenraets.

Dans le camp des sextuples championnes de Belgique, on s’apprête à se réorganiser avec normalement des entrainements programmés en journée et des matchs à Neerpede. Ce qui devrait avoir un impact sur le groupe. Après Odeurs, d’autres noms pourraient quitter le Sporting même si au moins cinq cadres (Deloose, De Neve, Vatafu, Minnaert,…) ont déjà resigné. “Notre prochaine gardienne vient de l’étranger. Je voulais garder l’ossature mais on doit aussi gagner en qualité car à OHL, il y en avait plus sur le banc. Avec un début de saison plus tard à cause de la Coupe du monde, on pourra mieux se préparer pour nos échéances.”