Le RSCA Futsal aura pour mission de redorer le blason mauve en Ligue des champions : “Nous sommes clairement outsiders"

Anderlecht a explosé Herentals en finale de la Coupe: 10-3. ©photo News

En demi-finale, le Sporting affronte le Sporting Lisbonne ce vendredi. Une éventuelle finale se jouerait dimanche contre Palma ou Benfica. “Nous sommes clairement underdog, dit Lieven Baert, manager du club. Et je dois dire que cela nous arrange. Dans le championnat national, nous sommes largement favoris à chaque match. On vient de battre Malle 1-11 et 16-3. On n’a concédé qu’un nul depuis le début de la saison. Mais le Sporting Lisbonne est la deuxième meilleure équipe d’Europe, après Barcelone.”

Le fait que le RSCA ait atteint le dernier carré de la compétition la plus huppée d’Europe est un exploit. Baert : “Nous avons éliminé le tenant du titre Barcelone et c’est un petit miracle. Nous étions menés 5-2 à trois minutes de la fin du match et sommes revenus à 5-5 en toute fin de match. On a terminé premier au goal-average. Il faut savoir que notre budget est dix fois inférieur à celui des plus grands clubs d’Europe. Ils ont 25 joueurs de très haut niveau, nous en avons 12. Charleroi avait déjà gagné la Ligue des champions en 2004, mais c’était l’époque où les grands clubs n’avaient pas encore des budgets comme maintenant.”

L’équipe de futsal gère ses propres finances et ne touche donc pas au budget dont le CEO Jesper Fredberg dispose pour faire ses transferts. Baert : “Mais cela ne signifie pas que nos joueurs ne sont pas bien payés. J’ose dire que nos joueurs les mieux payés gagnent plus que les joueurs les moins bien payés dont dispose Brian Riemer. Des Brésiliens viennent jouer ici pour entretenir leur famille. Je ne vais pas citer nos salaires, mais les meilleurs joueurs de Barcelone gagnent 20 000 euros net par mois.”

Wouter Vandenhaute et Jesper Fredberg étaient présents à la finale de la Coupe. ©photo News

L’apport du grand Anderlecht se situe surtout au niveau du marketing, du commercial et des réseaux sociaux. Baert : “Il y a une très bonne collaboration. Cela nous a fait plaisir de voir Wouter Vandenhaute et Jesper Fredberg lors de la finale de la Coupe (10-3 contre Herentals). Ils étaient impressionnés par le spectacle. À juste titre (rires). Dans un stade de foot, on assiste parfois à un 0-0 dans le froid. Au futsal, on est au chaud et on voit des buts.”

Anderlecht devrait avoir un jour de gloire pour battre ses rivaux à Majorque. Baert : “Au tirage, j’ai demandé au manager du Sporting Lisbonne s’il était d’accord qu’on commence le match avec deux buts d’avance. (rires) Je m’attends à un début de match très compliqué. Si on survit, on peut leur mener la vie dure. Mais nous n’avons pas l’habitude de jouer des matchs de ce niveau.”

Une demi-finale de Ligue des champions de football sur gazon rapporte 12,5 millions en plus des dizaines de millions gagnés précédemment dans le tournoi. Baert sourit : “Notre demi-finale va nous coûter beaucoup d’argent au lieu d’en rapporter. Mais l’UEFA fait des efforts pour l’avenir.”

La collaboration entre Halle-Gooik et le RSCA a boosté le club. Baert : “Dans le passé, nous jouions nos matchs de championnat devant 200 ou 300 personnes. Contre Malle, notre salle était comble, avec 1200 personnes. 200 personnes nous accompagnent à Palma. C’est un succès.”

La salle à Majorque n’est pas très sexy. Baert : “C’est un vélodrome de 10 000 places. Il faut savoir que le Final 4 aurait dû avoir lieu dans une magnifique salle en Pologne, avec 14 000 places. Mais la Pologne ne laisse pas entrer des Russes dans le pays, et vu que Benfica et le Sporting ont quelques joueurs russes… La Belgique a posé sa candidature mais quand la Fédération espagnole a entendu cela, elle a proposé un chèque à l’UEFA avec un montant qui se termine par plusieurs zéros…”

La question qui tue : quid si les cinq meilleurs techniciens de l’équipe de Riemer jouent un match de futsal contre le RSCA Futsal ? Baert : “Guillaume Gillet est venu jouer avec ses Futures. C’était 4-0 pour nous après trois minutes. On a mélangé les équipes. Même l’équipe A se ferait exploser. C’est un tout autre sport. Mais la même chose est vraie dans le sens inverse…”