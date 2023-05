Dirk Vekeman, 2e gardien d’Anderlecht, est décédé il y a 10 ans : “Papa était le Frank Boeckx des années 80”

Vekeman (le deuxième de la gauche) avec à sa droite Hofkens, Vandenbergh, Vandereycken, Goossens et Olsen à Londres le jour de la finale européenne perdue après les tirs au but contre Tottenham en mai 1984. ©BELGA

Dans l’ombre de Munaron : “Le meilleur gardien remplaçant au monde”

Les plus jeunes parmi nos lecteurs ou internautes ne le connaissent peut-être pas, mais les plus âgés n’oublieront jamais la doublure de Nico De Bree et surtout de Jacky Munaron. Originaire de Rhode-Saint-Genèse, Vekeman était adoré par le vestiaire. Son fils Jérémy témoigne. “Il était le rassembleur dans le vestiaire. Il était apprécié par les vedettes comme Lozano ou Vercauteren, mais il était aussi à la disposition des jeunes. C’était un peu le Frank Boeckx de l’Anderlecht des années 80. Un jour, Stéphane Demol m’a dit : 'Ton papa était le meilleur gardien remplaçant au monde.’ Il répondait toujours présent quand il devait jouer. Et il ne faisait jamais de son nez quand il était sur le banc, sauf à la fin. Jamais, il n’y a eu des frictions avec Jacky Munaron. Techniquement, Jacky était plus fort que lui, il avait tout. Mon papa acceptait la hiérarchie. Mon père était très bon sur sa ligne et dans des un contre un, mais il était moins fort sur des hauts ballons. S’il y a peut-être un aspect où il était meilleur que Jacky, c’était le coaching.”

Champion d’Europe Espoirs en 1977 : “Et titulaire à Anderlecht grâce à un hamburger”

Vekeman aurait pu rêver d’une plus grande carrière. En 1977, il était titulaire de l’équipe nationale espoirs avec Vandenbergh, Martens, Voordeckers et Mommens, qui a remporté le championnat d’Europe en battant la Bulgarie 2-1 au Parc Astrid. “Son avantage était sa taille – 1,87 m, c’était grand à cette époque. Il avait aussi été élu meilleur gardien du tournoi réputé de Montaigu avec Anderlecht. Il a fait ses débuts en équipe A en 1978 à Waregem (1-1). En train de jouer un match avec les réserves à Neerpede, il ne comprenait pas pourquoi il était remplacé après dix minutes de jeu. Puis, on lui a expliqué qu’il devait jouer avec les grands à Waregem parce que De Bree et Munaron étaient blessés.”

Dans son troisième match, contre le FC Liège, il a découvert le revers de la médaille. Malgré la victoire 4-1, il était fautif sur le but liégeois quand un ballon lui est passé entre les jambes. Raymond Goethals l’a remplacé par De Bree dans le courant du match. “C’est vrai ?, demande Jérémy. Moi, je me souviens d’une autre belle anecdote, qui date de 1983. Il allait jouer un match à Lokeren avec les réserves mais il a – cette fois-là aussi – été rappelé d’urgence par l’entraîneur Paul Van Himst. En fait, Van Himst avait découvert que l’autre numéro 2, Tony Goossens, était allé manger un hamburger avec les supporters du Beerschot après le match de la semaine précédente.”

L'équipe qui a joué la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Steaua avec à droite de Vekeman: Peruzovic, Vandenbergh, Frimann, Demol et Vandereycken. Et en bas: Lozano, Olsen, Scifo, Andersen et Vercauteren.

Titulaire contre le Bayern et le Steaua en C1 : “Le stade a scandé son nom, Pfaff est parti”

Ses plus beaux souvenirs sont ses matchs en Coupe des clubs champions, la Ligue des champions de l’époque. Suite à une suspension de Munaron, il avait joué le match retour du quart de finale contre le Bayern Munich (2-0 pour Anderlecht) et les deux matchs de la demi-finale contre le Steaua Bucarest : 1-0 à Anderlecht et 3-0 en Roumanie. “Via la VRT, j’ai obtenu la cassette de ce match contre le Bayern, confie Jérémy. En seconde mi-temps, il a fait deux excellents arrêts. À la fin du match, le stade a scandé son nom. Non, il n’a pas échangé son maillot avec Pfaff, vu que les joueurs du Bayern sont vite partis. Avant le match, Pfaff est venu lui souhaiter bonne chance… en allemand. Et son maillot de ce match ? Il l’a offert à quelqu’un, mais on ignore à qui. J’ai fait une recherche, en vain. C’était papa tout craché. Je n’ai plus aucun maillot de lui, ni de gants. Par contre, on a des souvenirs de matchs européens : une petite horloge offerte par Tottenham avant la finale de 1984, une médaille de Valence avec l’illustration d’un taureau, deux médailles des supercoupes européennes…”

Vekeman est, avec Munaron contre Aston Villa en 1982, le seul gardien d’Anderlecht à avoir joué une demi-finale de la Ligue des champions. “Des trois buts encaissés à Bucarest, il aurait peut-être pu faire mieux sur le but pris sur coup de coin. Pour le reste, le Steaua, avec Bölöni et le papa de Stoica, a surclassé Anderlecht ce jour-là.”

Très apprécié par Verschueren : “Il l’a fait signer sur son capot”

Jeremy se souvient d’une autre anecdote liée à ce match contre le Bayern. “Papa était en discussion avec Verschueren par rapport à un nouveau contrat. Mais ils ne trouvaient pas d’accord au niveau de la durée. Après le match de papa contre le Bayern, Mister Michel lui a vite fait signer le contrat sur le capot de sa voiture, sur le parking du stade.”

”En 1987, Vekeman est quand même parti. Il avait fait une série de bons matchs. Mais quand Munaron était rétabli, Arie Haan a quand même remis papa sur le banc, avec comme explication : 'Je ne peux pas te mettre au but.' Est-ce que les ordres venaient de la direction ? Aucune idée. Mais là, à 27 ans, papa s’est dit que c’était le moment de jouer. Il est parti à Boom en D2. Avec Roger Lukaku comme attaquant, il est remonté en D1 en 1992."

En 1990, il a pourtant failli revenir à Anderlecht. Jeremy : “Verschueren voulait qu’il soit deuxième gardien derrière De Wilde et entraîneur des gardiens, mais il a refusé. En fait, pendant des années, papa avait donné les exercices à Jacky. Il n’y avait pas d’entraîneur des gardiens.”

Vekeman en bas à gauche avec l'équipe de 1985-1986 qui a éliminé le Bayern Munich et qui a remporté le titre après des matchs de barrage contre Bruges.

Ami de Vercauteren et Vandereycken : “René le voulait au Mexique 86 et dans son staff en 2006”

Les deux Anderlechtois avec qui Vekeman était le plus proche étaient Frankie Vercauteren et René Vandereycken. “Papa était toujours disponible pour Frankie, qui bottait souvent des coups francs ou donnait des centres après les entraînements. Et quand Frankie voulait mettre d’autres crampons avant le match, papa s’en chargeait. En mise au vert, papa partageait la chambre avec Frankie.”

Vandereycken, lui, a fait deux beaux gestes pour Vekeman. “Peu de gens le savent, mais papa a participé à la préparation avant le Mondial 86 au Mexique. Il a notamment été en stage à Ovronnaz. René a insisté auprès de Guy Thys pour qu’il prenne papa comme troisième gardien, mais Thys n’a pas osé prendre deux gardiens d’Anderlecht. Il fallait un équilibre, et il a donc pris Bodart. Et quand Vandereycken est devenu entraîneur fédéral en 2006, il a d’abord demandé à papa s’il ne voulait pas devenir entraîneur des gardiens. Puis, il a pris Théo Custers.”

D’où est née cette amitié avec Vercauteren et Vandereycken ? “Peut-être parce qu’ils étaient dans le même coin du vestiaire. Les places étaient distribuées par ordre alphabétique.”

Il n’était pas le plus mince : “Il adorait son job de facteur après sa carrière”

Une autre ressemblance entre Vekeman et Boeckx est leur morphologie : Dirk n’était pas des plus minces. “C’est dans nos gênes… Quand il était à Anderlecht, ça allait encore. Il ne buvait que du champagne après les nombreux titres (quatre titres et une Coupe UEFA), pas de la bière. Il a commencé à boire des chopes à Boom. J’ai vu un match entre Boom et le FC Liège de Gerets, en 1992. Là, je me suis dit que papa n’avait pas le corps d’un athlète. Son avant-dernier match, il l’a joué avec Boom à Anderlecht (4-1) à 32 ans. Puis, il a arrêté. Il est devenu manager à Boom et entraîneur en séries inférieures.”

Vekeman avait bien gagné sa vie, mais pas assez pour arrêter de travailler. “Il a bossé pour Toyota, Diadora et a ensuite trouvé le job qu’il adorait : facteur.”

Sa mort est venue subitement : “On venait de manger ensemble”

Le dimanche 5 mai 2013, jour d’Anderlecht – Standard en playoffs (2-0, deux buts de Gillet), Vekeman est décédé dans son sommeil d’un arrêt cardiaque. “Quelques heures auparavant, on avait encore mangé ensemble. Puis, sa compagne a découvert qu’il ne bougeait plus. C’était un choc. Jacky, Frankie, Scifo, Demol, Olsen, Verschueren et Van Holsbeeck étaient aux funérailles. La veille de la mort de papa, Jacky Stockman (grand attaquant d’Anderlecht des années 60) est également mort. Non, il n’y a pas eu de minute de silence avant le match. Je suppose qu’il y avait trop de pression, le match contre le Standard était sans doute trop important.”

Jeremy Vekeman et son fils Mathis au RSCA Anderlecht. ©Bernard Demoulin

Ses fils et petit-fils sont au RSCA : “Il serait fier de nous”

Les Vekeman ont donc suivi les traces de leur (grand-)père. “Moi, j’ai joué en équipes de jeunes d’Anderlecht en tant que gardien jusqu’à mes 13 ans. Puis, j’ai notamment joué à Tubize, où mon papa m’a coaché. J’ai joué trois matchs en équipe A. Et mon fils Mathis est actuellement gardien des U13. Et moi, je suis entraîneur des gardiens des dames d’Anderlecht depuis cette saison.”

Aussi bien les U13 que les dames sont champions. “Papa serait fier de nous.”