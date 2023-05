Du neuf pour le RSCA : Van Den Spiegel va devenir à terme le dirigeant d’Anderlecht

Etienne Davignon, un des actionnaires minoritaires, était également au Conseil. Il s'est montré très actif. ©Bernard Demoulin

La position du président non-exécutif Wouter Vandenhaute n’a pas été remise en question. Il s’agissait d’un Conseil classique où le budget a été examiné et comparé avec les chiffres réalisés. Le CEO Sports Jesper Fredberg a expliqué son projet sportif très ambitieux pour la saison prochaine. Anderlecht ne devra pas vendre pour pouvoir se renforcer. Le but est de terminer dans le top 4. Une hausse de capital (on parle de 14 millions d’euros) devra être faite pour permettre à Fredberg de faire des transferts, mais cette injection d’argent n’a pas été évoquée au Conseil d’Administration.

Marc Coucke était souriant en arrivant au stade. ©Bernard Demoulin

Un invité surprise s’est présenté au Conseil. Avec ses 2m14, Tomas Van Den Spiegel, ex-basketteur d’Ostende et du Real Madrid, n’est pas passé inaperçu. CEO de Flanders Classics, l’organisateur de courses cyclistes du patron Vandenhaute, représentait Geert Duyck. Duyck est le partenaire de Vandenhaute dans la société Mauvavie qui a 26,29 % des actions d’Anderlecht. À terme, Van Den Spiegel devient dirigeant du club.

Le 'vieux Neerpede' sera modernisé

La bonne nouvelle est que le 'vieux Neerpede', qui se trouve plus bas que le centre d’entraînement de l’équipe A, va entièrement être modernisé et de nouveaux terrains seront construits. Cette partie du centre d’entraînement accueille les plus jeunes joueurs et les dames, mais n’a plus rien d’attrayant.