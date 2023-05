Anderlecht qui gâche la fête du RWDM en Challenger Pro League ? Il faudrait un miracle…

1 Les U23 mauves n’ont plus gagné depuis le 11 février

Auteurs d’un excellent début de saison (16 sur 24) les Futures du RSCA attendent avec impatience la fin de la saison en Challenger Pro League. Ils n’ont plus gagné un match depuis le 11 février (2-3 à Deinze, match qui les a qualifiés pour les playoffs du top 6). Dans ces Promotion playoffs, ils restent sur un 3 points sur 27. La décompression s’est installée au sein du groupe. Sixièmes et derniers, ils ont six points de retard sur le Lierse. Ils n’ont pas marqué dans les deux derniers matchs (0-0 à Bruges et 0-2 contre le Beerschot).

2 Les jeunes cadres du noyau A sont en vacances

Pas question pour Anderlecht de faire appel à ses meilleurs jeunes comme Verbruggen (20 ans), Debast (19 ans), N’Diaye (20 ans), Stroeykens (18 ans), Kana (20 ans), Sardella (21 ans), Arnstad (19 ans) et Leoni (23 ans), qui sont en vacances. Même les transferts chers mais ratés Ishaq (21 ans) et Angulo (19 ans) sont déjà rentrés dans leur pays. Les seuls jeunes du noyau A encore disponibles sont Sadiki (18 ans), Stassin (18 ans) et Lissens (21 ans).

3 Gillet doit sélectionner des 2005 et 2006

La forte baisse de régime des Futures ne peut pas être imputée à Guillaume Gillet, très apprécié par ses joueurs. Gillet fait ce qu’il peut avec les moyens du bord. Il ne dispose plus de grosses pointures comme Verbruggen et Duranville qui faisaient la différence avec Robin Veldman comme T1 en début de saison. Il doit même faire appel à des garçons nés en 2005 (Monticelli, Degreef, Moonen et Diallo ont 18 ans, Tajaouart a 17 ans) et en 2006 (Vergeylen et Baouf) qui sont bourrés de talent mais qui n’ont pas encore la morphologie et l’expérience pour jouer dans le football adulte.

Kylian Hazard avait inscrit le 0-2 à Anderlecht.

4 Le RWDM a pris 7 sur 9 contre les Futures

Le RWDM a gagné deux des trois derbys bruxellois de cette saison. Lors du dernier (0-4), en playoffs, la différence entre les deux équipes était flagrante. Lors de la phase classique, Anderlecht avait perdu à domicile (1-2) et avait concédé un nul à Molenbeek (2-2), mais ce match date du 2 septembre. Anderlecht, avec Verbruggen, N’Diaye, Aït El Hadj et Duranville, avait mené 0-2 jusqu’à la 87e, avant de se faire remonter lors des arrêts de jeu. Le RWDM était donc le vainqueur moral de ce derby.

5 Le RWDM et Anderlecht ne sont plus ennemis

Dans un passé lointain, surtout dans les années 80, Anderlecht et le RWDM étaient des ennemis jurés. Même à l’époque du Brussels de Johan Vermeersch, le courant ne passait pas avec l’Anderlecht d’Herman Van Holsbeeck. Mais l’arrivée de Thierry Dailly à la tête du club a changé la situation. En 2017, la Région de Bruxelles-Capitale annonçait même une collaboration entre les deux clubs afin de conserver les jeunes talents dans la capitale et de leur offrir un encadrement de qualité. Six ans plus tard, on n’entend plus parler de ce partenariat mais les deux clubs sont tout sauf en guerre. Leur rival commun s’appelle l’Union. Leur aversion des Saint-Gillois a même rapproché les Molenbeekois et les Anderlechtois.

6 L’incertitude règne au RSCA

Au Sporting, on nous assure qu’on tente de recharger les batteries une dernière fois pour terminer la saison en beauté. Mais il est clair que les circonstances ne sont pas idéales pour préparer ce match. Les joueurs ne songent qu’à une chose, leurs vacances, et la majorité du groupe est dans l’incertitude totale par rapport à son avenir proche. Plusieurs joueurs ne savent pas s’ils peuvent rester, d’autres ne veulent rester que s’ils sont dans le noyau A la saison prochaine. Même l’entraîneur Gillet ne sait pas encore s’il sera encore T1 la saison prochaine, ce qui n’est pas bon signe.