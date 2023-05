Il y a du beau monde sur la pelouse du terrain d’Opwijk dans le Brabant flamand. Anthony D’Alberto (ex-Charleroi et Braga B, actuellement sans club) tape le ballon avec plusieurs joueurs venus s’entretenir avant de retrouver un employeur ou à la recherche d’un complément aux séances de leurs clubs.

“On a, par exemple, le jeune Rayan Buifrahi (dix-huit ans) qui empile les buts avec les U21 d’Ostende”, explique Karim Tarfi. “Il nous a rejoints dès les débuts du projet No Limit pour s’entraîner mais également profiter de nos conseils. ”

Les coachs sont encore joueurs dans les divisions inférieures et partagent leur expérience. ©Bernard Demoulin

Des principes d’Anderlecht

La structure est née de l’esprit de Karim Tarfi. L’ancien joueur de l’académie d’Anderlecht, passé par De Graafschap et Dender est sous contrat à Mandel mais cherche actuellement à rebondir à plus haut niveau. À 29 ans, il a connu toutes les galères d’un footballeur. “Comme tous les joueurs, j’ai connu des blessures mais j’ai appris à les éviter. J’ai eu un coach qui m’a mis de côté et j’ai parfois été mal conseillé. Avec ce nouveau projet, on veut accompagner les jeunes joueurs afin qu’ils aient toutes les chances de passer pro. ”

Tarfi n’a pas composé son équipe de coachs par hasard. “Mon frère, Anas (Hamzaoui), Bahnou (Diarra) et moi avons grandi avec la vareuse anderlechtoise et les principes footballistiques d’Anderlecht mais sans réussir à percer avec l’équipe première. ”

La patte de Neerpede se ressent. Sur le synthétique, le ballon fuse et les dribbles s’enchaînent. Le travail est aussi bien physique que technique. “Avec la somme de nos expériences vécues, bonnes et mauvaises, ainsi que notre formation de haut niveau, on considère pouvoir accompagner les jeunes de manière qualitative”, explique Hamzaoui, actuellement en lutte pour la montée en D2 avec la RAAL.

Reproduire des phases de match

Pour guider au mieux les jeunes, l’équipe de No Limit profite de tous les outils à sa disposition. “Nous regardons beaucoup de matchs de nos joueurs, explique Mehdi Tarfi, toujours actif au Lierse. Nous leur montrons des images et travaillons sur des phases similaires. Notre plus grande satisfaction est de voir un joueur appliquer ce qu’on lui a dit en match. ”

Courir autour d’un cone et sauter au dessus de petits obstacles ne sert à rien si tu ne te projette pas en situation de match »

Les regards brillent quand Tarfi évoque cette transmission. “Courir autour d’un cône et sauter au-dessus de petits obstacles ne sert à rien si tu ne te projettes pas en situation de match”, ajoute Karim Tarfi qui a fait le choix de ne jamais avoir plus de quatre joueurs par coach. “Il est impossible de donner un entraînement de qualité et à 100 % personnalisé si tu dois gérer trop de monde. ”

Et ça porte ses fruits. En deux ans, plus d’une centaine de joueurs (”de tous les niveaux”, précise Karim Tarfi) ont fait appel aux services de No Limit. “Et je continue à revenir dès que ça se met dans mon planning”, explique Rayan Buifrahi.

À lire aussi

Le jeune joueur considère que sa vingtaine de buts et sa quinzaine d’assists avec la réserve d’Ostende s’expliquent aussi par le travail effectué en complément. “Je l’ai ressenti dans mon travail à la finition, dans mes dribbles”, ajoute Buifrahi.

Avec Mbemba et Ramazani

Chancel Mbemba, défenseur de l’Olympique de Marseille, a également réalisé ses deux dernières préparations estivales avec No Limit. “Et il devrait revenir en juin”, sourit Karim Tarfi qui compte aussi parmi ses clients des joueurs comme Largie Ramazani (Almeria) et Ahmed El Messaoudi (Emmen).

La prochaine étape n’est pas de devenir agent mais d’être un complément sportif au volet financier de l’accompagnement de sportif. “On conseille dans les choix de club, par exemple, mais sans se mêler des contrats”, dit Karim Tarfi. “À court terme, nous voulons être encore meilleurs dans notre domaine. Nous ne nous prenons pas pour des grands coachs mais nous avons soif d’apprendre pour devenir une référence de l’accompagnement. C’est déjà un bel objectif en soi. ”