Georges Grün a battu l’Antwerp en finale européenne, il y a exactement 30 ans : “J’ai fait du shopping à Londres pendant la théorie”

L'équipe de l'Antwerp dans un Wembley à moitié vide: Smidts, Lehnhoff, Kiekens, Czernia, Stojanovic, Severeyns, Taeymans, Jakovlevic, Segers, Van Rethy et Broeckaert. ©Photo News

Mardi 11 mai 1993. Les médecins dans la région d’Anvers sont submergés de demandes de personnes soi-disant malades qui veulent un certificat médical pour justifier leur absence au travail ou à l’école. On assiste à un exode d’Anversois vers Londres où aura lieu la finale de la Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe entre l’Antwerp et Parme. 22 000 Anversois traversent la Mer du Nord, la majorité en ferry depuis Calais. Il se chuchote que même des supporters du Beerschot vont assister à ce moment historique pour le football belge.

Il faut dire que les hommes de Walter Meeuws avaient eu une énorme dose de chance pour atteindre la finale. Il avait fallu des tirs au but contre les Irlandais de Glenavon (1-1 et 1-1), des prolongations face aux Autrichiens d’Admira Wacker (2-4 et 3-4), un but de l’oreille de Czerniatynski à la 81e au Steaua Bucarest (0-0 et 1-1), et un penalty de Lehnhoff à la 76e contre le Spartak Moscou (1-0 et 3-1) après un penalty forcé par le même Czernia qui avait piégé la vedette russe Onopko, exclu après cette phase litigieuse.

La prime de Parme est fixée à 50 000 euros. C'est plus de dix fois les 4 375 euros pour les joueurs de l'Antwerp.

Le jour du départ pour Wembley, les conditions sont tout sauf idéales. L’entraîneur Walter Meeuws refuse de resigner, plusieurs joueurs sont sur le départ, les femmes de joueurs ne peuvent pas accompagner leur mari dans l’avion (sauf si c’est à leurs propres frais) et les joueurs ne sont pas d’accord avec la prime de victoire qui leur est proposée par le président Eddy Wauters.

Finalement, deux des quatre problèmes se résolvent. Skiworld, un des organisateurs du voyage, paie le vol des épouses. Et Wauters augmente la prime à 4 375 euros en cas de victoire. Heureusement, les Anversois ne savent pas que les joueurs de Parme reçoivent plus de dix fois leur montant : 50 000 euros par joueur. Hans-Peter Lehnhoff, la vedette allemande de l’Antwerp, est le seul à recevoir les 4 375 euros en cas de défaite. Au moment de négocier son contrat, il avait fait ajouter cette clause.

Pour l’occasion, le président Wauters ne regarde pas à quelques milliers de francs belges en choisissant l’hôtel. Il opte pour le Sopwell House à St-Albans, à vingt kilomètres du centre de Londres, où les milliers de supporters de l’Antwerp s’emparent de Traphalgar Square. Quelques jours après l’Antwerp, c’est Arsenal qui logera dans cet établissement de luxe pour préparer sa finale de Cup contre Sheffield Wednesday (remportée après un replay).

Au dernier entraînement, une nouvelle tuile s’abat sur les Anversois, quand la star Lehnhoff se blesse à l’aine en frappant au but. Les ballons trop légers et l’herbe trop haute du vieux Wembley, qui sera abattu en 2001, sont pointés du doigt. Mais des morceaux du gazon mythique disparaissent quand même dans les poches de quelques supporters de l’Antwerp qui sont parvenus à pénétrer dans l’enceinte du Home of Football.

Quand Didier Segers, l’arrière droit originaire de Tervuren, s’amène avec un couteau pour couper un bout de pelouse qu’il compte faire pousser dans son jardin, il se fait réprimander par quatre responsables de la sécurité de Wembley. Par contre, ils acceptent que quelques joueurs, dont Patrick Van Veirdeghem, tapent dans le ballon avec leurs enfants.

Et l’AS Parme dans tout cela ? Troisième en Série A derrière l’AC Milan et l’Inter, le vainqueur de la Coppa Italia (1-0 à la Juve, 2-0 à domicile) a, lui aussi, ses problèmes. Notre Georges Grün, défenseur de Parme, raconte : “Notre vedette Faustino Asprilla était rentré de Colombie avec une blessure au pied et était sur le banc.”

Mercredi 12 mai 1993. Le jour du match, Grün est le protagoniste de la plus belle anecdote du jour. “J’avais oublié l’histoire mais on me l’a rappelée cette semaine à Parme. Le coach Scala avait organisé une dernière séance de théorie. Moi, qui avait la réputation d’être cool, ça ne m’avait pas été signalé. J’avais donc fait une petite escapade dans le centre de Londres pour faire du shopping. Je suis arrivé en retard à ce débriefing, avec mes paquets en main. Au lieu de me prendre une amende, j’ai bien fait rigoler tout le monde.”

Grün a réparé son erreur en prenant la parole. “J’ai dit aux joueurs que je connaissais bien l’Antwerp. Que Severeyns et Czernia étaient de bons joueurs mais que nous étions meilleurs. Et je le pensais vraiment : j’étais très confiant avant ce match.”

guillement J'étais en trance. Je ne savais pas où je courais après mon but égalisateur.

Finalement, 37 300 spectateurs assistent au match, plus de 40 000 places restent vides. Et Lehnhoff est bel et bien au coup d’envoi mais il ne jouera qu’à 50 % de ses capacités. Avec une reprise acrobatique, Minotti donne aussitôt le ton (0-1). Mais deux minutes plus tard, les 22 000 Anversois explosent de joie. Rudy Taeymans met le pressing sur Zoratto, Czernia sert Severeyns de l’extérieur du pied gauche et le Cisse trompe le gardien Ballotta d’un tir croisé du gauche. “J’étais tellement en trance que je ne savais pas où je courais, nous dit Severeyns récemment. J’ai un trou de mémoire d’une dizaine de secondes.”

Le bonheur anversois sera de courte durée quand Melli profite d’une sortie totalement ratée de Stojanovic qui était pourtant le héros de l'Etoile Rouge dans la finale de la Ligue des champions contre Marseille en 1991 (0-0 et victoire après les tirs au but). Le président Wauters en voudra à Meeuws de ne pas avoir mis le vieux Svilar (43 ans) au but. Meeuws : “Par après, j’ai souvent pensé que j’aurais dû mettre Svilar mais il avait été blessé et n’avait plus joué depuis six mois. Je ne pouvais pas le mettre au but.”

Grün avec la Coupe à Wembley. ©Photo News

Le 1-2 est le début d’un assaut italien. Les attaques se succèdent mais Melli, notamment, ne parvient pas à creuser l’écart. L’Antwerp réplique via deux coups de tête sur des phases arrêtées : un de Severeyns et surtout un de Kiekens. Mais sur assist de Grün, Cuoghi scelle le sort des Anversois (1-3). Quand l’arbitre allemand Assenmacher siffle la fin du match, les fans de l’Antwerp entonnent, avec leur humour anversois, ‘Always look on the bright side of life’ (Prenez toujours la vie du bon côté) de Monty Python. L’Antwerp recevra des félicitations des services de police anglais et de Lennart Johansson, président de l’UEFA, pour le comportement de ses fans. Aucun incident n’a été à déplorer, alors que les hooligans de l’Antwerp avaient affronté l’O-Side d’Anderlecht quelques mois auparavant.

Pendant que Czernia, assis sur la pelouse mythique, enlève ses chaussures, Taeymans demande à Grün d’échanger son maillot. “Mais à cette époque, l’UEFA nous interdisait de changer de maillot sur le terrain, dit Grün. On a donc attendu d’être rentré aux vestiaires. J’ai encore ce maillot de l’Antwerp.” Aussi bien à l’hôtel de Parme au centre-ville qu’à la Sopwell House de l’Antwerp, la fête bat son plein la nuit après le match.

Lehnhoff et Smidts font un tour d'honneur, malgré la défaite. ©Photo News

Jeudi 13 mai 1993. Au retour, les finalistes des deux équipes sont attendus par une énorme foule. Severeyns se souvient d’un épisode bien précis. “Une dame s’était approchée de moi et m’avait dit : ‘J’ai quelque chose pour toi.’ J’ai répondu, légèrement bourré : ‘Une tondeuse à gazon ? Parce que la mienne ne fonctionne plus.’ Elle était toute déçue de ne pouvoir m’offrir que des bouteilles de champagne. Et du coup, elle m’a promis de m’apporter une tondeuse. Je l’ai utilisée pendant quinze ans.”

Le président Wauters gâche la fête en dézinguant son coach Meeuws en plein public.

Mais soudainement, la bonne ambiance est gâchée quand le président Wauters prend la parole. En présence des joueurs et de la presse, il dézingue son entraîneur Meeuws et prétend, document en main, qu’il a déjà signé à La Gantoise. Meeuws maintient que c’est faux. “Par contre, j’avais demandé des garanties comme quoi Czernia, Severeyns, Lehnhoff et Smidts resteraient. Et il ne pouvait pas me les donner.”

Et 1000 kilomètres plus loin, à Parme ? Grün : “C’était la grande fête, vu que c’était le premier trophée européen du club. Le leader de la fête était évidemment Asprilla. Qu’est-ce qu’on s’est marré avec lui ! Il est d’ailleurs venu spécialement de Colombie, le week-end passé, pour la commémoration. Il avait déjà des jambes en X, mais maintenant, son genou rentre tellement à l’intérieur, que tu te demandes comment il peut marcher. Pour le reste, il n’a pas changé.”

Grün nous raconte une des nombreuses anecdotes au sujet d’Asprilla, l’homme qui adorait les armes à feu. “À l’époque, il avait une liaison avec Petra Scharbach, une star de films érotiques. Cela avait fait la une des journaux. Dimanche passé, avant le match Parme – Brescia (2-0) en Serie B, quand on allait monter sur le terrain avec Buffon et les autres joueurs, il a crié : 'Attendez ! Il nous manque quelqu’un ! La Petra !'”

La fiche du match

Antwerp : Stojanovic, Kiekens, Broeckaert, Taeymans, Smidts, Lehnhoff, Van Rethy, Jakovljevic (57e Van Veirdeghem), Segers (85e Moukrim), Severeyns, Czerniatynski.

Parme : Ballotta, Benarrivo, Minotti, Grün, Apolloni, Di Chiara, Osio (66e Pizzi), Cuoghi, Zoratto (25e Pin), Melli, Brolin.

Les buts : 9e Minotti (0-1), 11e Severeyns (1-1), 30e Melli (1-3), 85e Cuoghi (1-3).

Avertissements : Severeyns, Segers, Broeckaert, Di Chiari.