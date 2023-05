Juan Lozano a failli jouer au Camp Nou et pas au Real Madrid : “Je me suis enfui de Barcelone”

À un certain moment, le directeur technique de Barcelone lui rend visite aux USA. “Je suppose que c’est Cruyff qui lui a filé mon nom. Il m’invitait à Barcelone pour un transfert. Arrivé sur place, le club m’a demandé de participer à quelques entraînements parce que le coach Hellenio Herrera ne me connaissait pas. Je commençais à en avoir marre que cela traîne. Lors d’un amical contre Lleida, j’avais marqué un but et à la mi-temps, j’ai dit : ‘Stop ! Maintenant, on parle d’argent et de contrat, sinon je pars.’ Je devais encore jouer un match contre une sélection mondiale dans le cadre d’une action Unicef, mais je suis parti à l’aéroport.”

Lozano se souvient d’une scène à l’aéroport. “Il y avait un gars du Barça qui m’avait accompagné partout. Il me tirait par le bras et me suppliait de rester : ‘Juan, por favor ! C’est le FC Barcelone ! Tu es fou de partir !’ Et c’est vrai que j’étais fou. Un autre joueur se serait mis à genoux pour jouer au Barça. Moi, je me suis enfui.”

guillement J'ai marqué dans mon premier match avec le Real. Mais je me suis fracturé deux fois la jambe.

Lozano n’a pas repris l’avion vers les États-Unis. “Je voulais d’abord prendre quelques jours de congé en Belgique. Je suis allé boire un verre au Cederhof, mon café à Wilrijk, quand le téléphone fixe y a sonné. Michel Verschueren. Je suppose qu’il a été informé de ma situation par Hugo Broos, qui allait jouer ce match pour Unicef. Et c’est ainsi que le transfert à Anderlecht s’est fait.”

Après trois magnifiques saisons, il part quand même en Espagne, au Real Madrid, en 1983. “Pendant la préparation, j’ai été élu meilleur joueur du Torneo Bernabeu après un superbe match contre Hambourg, avec Happel comme coach. J’ai marqué dans mon premier match, contre le Betis. J’ai mis quatre buts en dix matchs. Avec le grand Di Stefano comme coach, on a notamment gagné 1-2 à Barcelone. Mais ensuite, je me suis fracturé le péroné contre l’Atletico Madrid. À peine guéri, je me suis une nouvelle fois fracturé le péroné dans mon premier match, contre Salamanca. Vous savez qui était le gardien ? Un certain Lozano.”

Et puis, il a eu des soucis avec l’entraîneur suivant, Amancio. “Il s’agissait de problèmes extra-sportifs dont je préfère ne pas parler, parce qu’il vient de mourir et il ne peut plus se défendre.”

guillement Le Standard et l'Atletico me voulaient aussi. Mais je suis retourné à Anderlecht.

Entre-temps, il avait éliminé Anderlecht en Coupe d’Europe malgré un 3-0 au Parc Astrid. “Je n’avais pas joué au match aller. Mais je me souviens de la nuit après ce match, dans un hôtel à Bruxelles. Camacho, Juanito, Santillana, Stieleke, Del Bosque : ils n’arrêtaient pas de taper sur la table en disant : On va les éliminer au retour ! Moi, je me disais que c’était impossible, vu le 3-0."

L’impossible s’est réalisé au retour. Le Real a gagné 6-1, Lozano a été époustouflant. Après 29 minutes, c’était déjà 3-0. À Anderlecht, on a longtemps chuchoté que des somnifères auraient été mis dans les cafés ou la nourriture. Lozano : “N’importe quoi ! Et ces mêmes somnifères auraient aussi été utilisés lors des remontada contre l’Inter, Chelsea, City et le PSG ? À un certain moment, il ne doit plus y avoir eu de gouttes à Madrid. Non. Les remontadas font partie de l’ADN du club.”

En 1986, Lozano est revenu à Anderlecht. Il y avait de l’intérêt de beaucoup de clubs, dont l’Atletico Madrid et… le Standard. “Michel Pavic m’avait appelé. Mais je connaissais bien la maison à Anderlecht. Il m’a toutefois fallu plusieurs matchs avec les réserves pour retrouver mon niveau. J’avais l’impression de jouer avec un sac de 20 kilos sur le dos.”

Lozano figurait même dans le livre Panini du Mondial 1982. ©D.R.

Son seul regret, c’est de ne jamais avoir joué de match en équipe nationale. “J’allais aller à la Coupe du monde en Espagne avec la Belgique, mais un certain sénateur Vanderpoorten s’est opposé à ma naturalisation. Il estimait qu’il ne fallait pas faire d’exceptions pour des sportifs. Je m’étais déjà entraîné avec les Diables, des photos avaient été prises. Finalement, cela m’a aidé à aller au Real Madrid. Vu que le nombre d’étrangers était limité à deux, je ne serais pas allé si j’avais été un Belge.”

Il a aussi failli jouer pour l’Espagne. “Avant le match entre le Real et l’Atletico (5-0), le coach fédéral Miguel Muñoz m’avait dit que j’allais être repris. Mais je me suis fracturé la jambe dans ce match.”