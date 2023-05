Juan Lozano a offert la dernière Coupe d’Europe à Anderlecht : “Coeck et moi avons reçu une facture de l’hôtel”

Vandenbergh et Frimann félicitent Lozano après son but égalisateur à Benfica il y a exactement 40 ans. ©BELGA

40 ans plus tard, Lozano sourit quand on lui montre les images. “Au fond, c’est un but moderne que j’ai marqué, vu le long effort que j’ai fourni. Pourtant, je n’aimais pas courir. (Rires) Et je n’étais pas un spécialiste du jeu de tête. J’aurais aussi pu le mettre du pied. Mais au moment même, j’ai décidé de me jeter vers le ballon. J’ai fait taire les 80 000 Portugais.”

Sa belle chevelure noire est devenue grise, mais Lozano (67 ans) est encore toujours aussi charmant. Légèrement bronzé grâce au soleil de Séville, où il passe la majorité de son temps, il profite de sa visite à son fils Gianni à Anvers pour passer un check-up médical complet. “Je suis bon pour le service. Cela fait sept ans que je ne fume plus. Dire que je fumais en tant que joueur, c’est fou hein ? On ne se posait pas de questions à l’époque. Avant le match, j’allais boire mon café et fumer ma clope chez Omer, le concierge du stade, jusqu’au moment où l’adjoint Martin Lippens venait me chercher : ‘Kom kleine, opwarmen !’ (Viens, petit, c’est le moment de l’échauffement !’)”

On vous a invité pour parler de cette finale de 1983, qui se jouait en aller et retour. Vous avez gagné le match aller 1-0 au Heysel.

”Grâce à un but de Brylle, déjà sur centre de Vercauteren depuis le flanc droit. Je n’avais pas bien joué. On avait joué au Heysel parce que notre stade était en reconstruction. Je n’aimais pas jouer au Heysel, avec cette piste. Moi, je voulais sentir le public tout près de moi. Rocourt, avec cette piste de cyclisme, c’était encore pire. Parcourir la distance entre le vestiaire et le terrain était un échauffement en soi. Et ne me parlez pas de Winterslag.”

Qui a fusionné avec Waterschei pour devenir Genk.

”Je ne veux pas donner l’impression d’être un dikke nek, mais j’étais déjà démotivé en pensant au vestiaire. C’était une boîte à sardines. On ne savait pas bouger, et il y avait un poêle à charbon au milieu, avec un énorme tuyau. Quand on jouait en hiver, il n’y avait plus un brin d’herbe sur ce terrain noir comme du charbon. Par contre, quand je jouais au Parc Astrid, je sentais l’adrénaline monter dans mon corps quand on arrivait avec le car dans l’Avenue Theo Verbeeck où les supporters étaient déjà nombreux à nous attendre. Mais on parlait de la finale de 1983 contre Benfica…”

Vous savez que le match aller n’a pas été retransmis à la télévision parce que Michel Verschueren demandait trop : l'équivalent de 110 000 euros.

”Il avait bien raison. (Rires) J’ai lu que peu avant sa mort, il a déclaré que le meilleur joueur de l’histoire d’Anderlecht n’est pas Rensenbrink mais moi-même, parce que je jouais des deux pieds et Robbie seulement du gauche ? C’est peut-être parce que j’étais le transfert de Verschueren… Je ne me considère pas meilleur que Robbie. Il n’avait besoin que d’un seul pied pour être le meilleur.”

Avant le match retour, vous aviez perdu 1-2 contre le FC Liège, ce qui avait permis au Standard de vous dépasser au classement. Et arrivé à Lisbonne, l’attaquant Kenneth Brylle voulait rentrer à Bruxelles parce que le coach Paul Van Himst l’avait mis sur le banc afin de jouer avec cinq défenseurs. Morten Olsen a dû convaincre Brylle de rester.

”Je ne me souviens plus des détails. Par contre, je sais qu’il y avait beaucoup de nervosité dans l’équipe, et je vais vous raconter une anecdote pour l’illustrer. Moi, avant le match, je ne voulais jamais de massage ni de bandages aux chevilles. Pour passer mon temps, j’allais soit fumer ma clope, soit je remplissais un sudoku dans le vestiaire. Normalement, les autres se fichaient de mon sudoku. À Lisbonne, ils étaient tellement nerveux, que tout le monde voulait m’aider à le remplir ! (Rires)”

Broos, Peruzovic, Vekeman, Degreef et Frimann saluent les supporters d'Anderlecht qui ont fait le déplacement vers Lisbonne. ©BELGA

La veille du match, il paraît que le regretté Ludo Coeck et vous aviez négocié avec d’autres clubs.

”Je partageais la chambre avec Ludo. Il était déjà en pourparlers avec l’Inter Milan. Et moi, j’avais des contacts avec plusieurs clubs. L’AS Rome, Vérone et le PSG. Francis Borelli, le grand patron du PSG était venu à un match à Anderlecht pour Coeck et moi. On n’avait pas été bons. Avec un flegme typiquement français, il avait dit : ‘Et pourtant, je sens que vous avez quelque chose. Je vais vous acheter, vous deux.’ Mais finalement, on n’a pas été là-bas.”

Autre anecdote : la coupe UEFA était trop lourde.

”Je parvenais à peine à la lever ! Elle était fabriquée en fonte, je suppose. Ma médaille, je crois que je dois encore l’avoir. Elle est dans une armoire chez mon ex-femme.”

Il paraît que vous avez reçu une facture de l’hôtel, quelques jours plus tard.

”Oui ! On avait fêté la victoire dans la chambre de Ludo et moi. Tous les joueurs avaient amené le contenu de leur minibar. Et visiblement, le papier de peint avait été arraché. Je n’y étais pour rien ! Pourquoi est-ce que je m’amuserais à arracher le papier de peint. Mais Ludo et moi avons payé la facture. Ou du moins, Verschueren l’a enlevée de notre salaire (Rires).”

"La nonne a été catapultée"

Il n’oubliera jamais le jour où Desloover de Waregem a fracturé sa jambe.

Le 11 avril 1987, la carrière de Lozano s’est terminée brusquement après un attentat d’Yvan Desloover (Waregem). “Je ne dis pas qu’il a voulu me fracturer la jambe, mais j’en suis convaincu qu’il a voulu me blesser. Il m’a mis une semelle sur ma jambe d’appui. Si je lui en veux encore ? Il est venu à mon lit d’hôpital à Louvain. Je lui ai dit : ‘Allez, c’est bon.’ Au fond, j’ai toujours été trop gentil… Par après, je ne l’ai plus jamais entendu.”

Lozano a eu tous les malheurs du monde après cet accident. “À commencer par le trajet vers l’hôpital. À un certain moment, il y a une voiture qui a foncé dans l’arrière de l’ambulance. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait une nonne à mes côtés, je suppose parce que l’hôpital était chrétien. Suite à cette collision, elle a été catapultée vers l’avant de l’ambulance. J’étais à moitié endormi, mais cette scène, je la revois encore.”

Une semaine plus tard, nouveau drame. “En faisant des exercices de mobilisations, ma fracture a été déplacée. J’ai dû être opéré une nouvelle fois. Mais le docteur Martens était en congrès à l’étranger, et son remplaçant n’a pas fait cela comme il le fallait.”

Il a tenté de poursuivre sa carrière à Alost. “Mais ce n’était plus la même chose. Je ne savais plus faire de passes comme avant, mon corps devait trop compenser. J’ai arrêté ma carrière à 34 ans.”

Sans rester dans le football. “J’ai travaillé pendant un an en tant que coursier dans les bâtiments de la Communauté européenne à Bruxelles. Et puis plus rien…”

Et du sport ? “J’ai fait un peu de golf, mais pour le plaisir.”

Il suit encore le foot à la télévision. “Je ne suis plus allé à Anderlecht depuis la période de Koller et Radzinski. Avant, j’allais parfois au Real. Et au derby de Séville. Mais honnêtement, je préfère l’ambiance des corridas.”

Le sac à médicaments du kiné

De temps en temps, Lozano brossait un entraînement.

Lozano adorait le football, mais pas toutes les obligations qui allaient avec. “Ce n’est qu’en arrivant à Anderlecht que j’ai appris ce que c’était de s’entraîner. Avant cela, je m’amusais aux entraînements. Avec le coach Tomislav Ivic, il fallait courir. Quand on rentrait d’une séance de course à pied dans la forêt, j’étais épuisé. Per Frimann, lui, il avait deux gouttes de sueur sous les bras.”

Dans une émission de Lundi Sports, Lozano avouait qu’il aimait aller boire un verre après un match. “Si je dois vivre comme un Morten Olsen, j’arrêterais le football.” Et il n’aimait pas les séances de théorie. Lozano, aujourd’hui : “Sous Ivic, la théorie durait une éternité. J’avoue que je n’écoutais pas. Je ne comprenais d’ailleurs rien. Jusqu’au moment où j’étais sur le terrain. Là, je réfléchissais plus vite que les autres. Il n’y avait qu’une chose qui me manquait pour être un tout grand, et c’était la puissance.”

De temps en temps, il brossait un entraînement ou il arrivait en retard d’Anvers, où il habitait. “C’est arrivé quelques fois, oui. Une fois, j’ai dit que le pont à Willebroek était resté ouvert. Puis, j’ai dit que j’avais un pneu crevé. Et je me souviens aussi avoir menti que j’étais malade.”

Cette fois-là, l'Espagnol ne l’oubliera jamais. “J’étais allé boire un café dans le café 'Cederhof'. J’avais à peine mis mes jambes sur une table de la terrasse dans le soleil, que j’apercevais une Mercedes sur le parking. À bord, il y avait le T2 d’Anderlecht Martin Lippens, le kiné à la moustache Fernand Beeckman et le docteur Malvaux. Beeckman avait un grand sac en plastique en main. Arrivé chez moi, il a versé le contenu – une centaine de boîtes de médicaments – sur la table. Il a dit : ‘Alors, dis-moi ce que tu as. On va te guérir…’ Je me suis pris une amende, mais je l’acceptais.”