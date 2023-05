Guillaume Gillet ne sera sans doute plus l’entraîneur des U23 d’Anderlecht la saison prochaine

Guillaume Gillet a sans doute vécu son 21e et dernier match comme entraîneur des U23 d’Anderlecht samedi soir au RWDM. Comme c’est prévu depuis plusieurs semaines, une évaluation de son travail sera faite en ce début de semaine à Neerpede. Malgré le maintien et la participation aux playoffs de montée avec un noyau de plus en plus jeune au fil de la saison, il est peu probable que la collaboration soit reconduite.