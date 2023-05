Kana, Lavia, Gillet et Kagé Junior à Anderlecht : dans les traces de leur papa, frère ou papy

1) Ayden Taravel (U9), fils de Jérémy

Ayden Taravel ©RSCA.BE

Jérémy Taravel. ©BELGA

Ancien défenseur de Zulte Waregem, Lokeren, Dinamo Zagreb, Sion, Gand, Cercle et Mouscron, le Français Jérémy Taravel (36 ans) est devenu T2 à Virton. Mais son fils Ayden, lui, a signé à Anderlecht. Comme tous les autres joueurs de son âge – il a 8 ans – il n’a pas encore de poste fixe. Ses parents habitent à Bruxelles.

2) Roméo Gillet (U11), fils de Guillaume

Roméo Gillet ©RSCA.BE

Guillaume Gillet. ©Photo News

Le petit Roméo aux cheveux blonds a suivi son papa de Charleroi à Anderlecht. Vu que Guillaume va quitter Anderlecht en tant que T1 des U23, l’avenir du gamin à Neerpede dépendra sans doute du nouvel employeur de Gillet. Pour rappel : Guillaume a joué pendant 7 saisons à Anderlecht et il a inscrit 62 buts. Après des matchs de l’équipe A, Roméo a parfois pu montrer son talent devant un stade comble avec le fils de Lior Refaelov, qui joue à l’Antwerp.

3) et 4) Cameron Mujangi Bia (U11) et Adjani Mujangi Bia (U13), les fils de Geoffrey

Cameron Mujangi Bia ©RSCA.BE

Adjani Mujangi Bia ©RSCA.BE

Mujangi Bia ©Belga

Les Mujangi Bia sont presque aussi bien représentés que les Kana. Geoffrey Mujangi Bia (ex-Charleroi et ex-Standard mais formé à Anderlecht jusqu’à ses 16 ans) a deux fils en équipes de jeunes : Cameron est un défenseur en U11 et Adjani est un attaquant en U13, qui a remporté le titre cette saison. Au mois de janvier, Mujangi Bia senior a signé à Mandel United en Nationale 1. Malgré ses quatre buts, le club a terminé dernier.

5) et 6) Crésus Owen Kana (U12) et Thomas Joël Kana (U18), frères de Marco

Crésus Kana. ©RSCA.BE

Thomas Joël Kana avec Jean Kindermans. ©Instagram

Marco Kana ©Philippe Crochet

Le plus jeune des Kana (11 ans) est une petite perle, Neerpede attend beaucoup de lui. Dans le documentaire Mauve, Crésus a déclaré à son frère Marco qu’il rêve de remporter le titre en équipe A avec lui. Et Thomas Joël (16 ans) est un médian défensif qui vient de quitter OHL et jouera en U18 au Sporting la saison prochaine. À lui de montrer qu’il a le niveau pour percer.

7) Aaron Salif Sare (U13), fils de Bouba

Aaron Sare ©RSCA.BE

Bouba Sare ©Photo News

Bouba Sare, médian défensif burkinabé à Anderlecht entre 2006 et 2010, a un fils qui pourrait marcher sur ses traces. Aaron Salif (12 ans) joue souvent comme arrière droit et a une excellente technique, comme le démontre une vidéo sur TikTok lors d’un entraînement dans le Lotto Park. Bouba, lui, n’a toujours que 33 ans et est encore à la recherche d’un club, éventuellement à un niveau inférieur.

8) Mathis Vekeman (U13), petit-fils de Dirk

Dirk Vekeman (à gauche), son fils Jérémy et petit-fils Mathis à droite.

La DH vient de consacrer un reportage à son grand-père Dirk, gardien de réserve derrière Munaron dans les années ‘80. Son petit-fils Mathis est un des gardiens des U13. Décédé à 52 ans en 2013, Dirk a joué la demi-finale de la Ligue des champions de 1986 contre le Steaua Bucarest.

9) Noé Geoffrey Kagé (U13), fils de Hervé

Noé Kage ©RSCA.BE

Hervé Kagé à Virton.

Tout comme Mujangi Bia, Hervé Kagé n’est pas rancunier. Lui aussi a dû partir de Neerpede à l’âge de 20 ans. Et l’actuel attaquant de Virton a mis son fils Noé Geoffrey (13 ans) au Sporting. Actuellement, il marque des buts en U13. Très créatif, Noé Geoffrey aime faire des petits ponts à son papa mais il songe plus à attaquer qu’à faire son travail défensif.

10) Joakim Lavia (U14), frère de Roméo

Joakim Lavia ©RSCA.BE

Romeo Lavia ©AFP or licensors

Blessé depuis le début de cette année 2023, le capitaine des U14 a cinq ans de moins que son frère Roméo, qui a quitté Anderlecht à 17 ans pour Manchester City avant de partir à Southampton. Joakim est un numéro 10 qui – chuchote-t-on – est au moins aussi bon que son frère qui est Diable rouge. Dans le podcast Radio Radzinski, Jean Kindermans a déclaré : “Joakim Lavia et Cresus Kana sont des joueurs phénoménaux. Joakim a déjà fait savoir qu’il voulait d’abord percer à Anderlecht. C’est un véritable ket.”

11) Milan Debast (U14), frère de Zeno

Milan Debast ©RSCA.BE

Zeno Debast ©GVG

Est-ce que Zeno Debast verra bientôt son petit frère (13 ans) lui succéder en équipe A ? En tout cas, Milan est considéré comme un grand talent. Resté petit assez longtemps, il commence à grandir. Il n’est pas un défenseur central comme son aîné mais un ailier gauche. Il doit encore manger beaucoup de tartines, mais il a la bonne mentalité et il est très bavard.

12) Yani Sardella (U15), frère de Killian

Yani Sardella ©RSCA.BE

Killian Sardella. ©SES

Yani (14 ans), le petit frère de Killian, porte aussi les couleurs d’Anderlecht, mais il évolue au niveau régional. À la fin de la saison passée, il a passé un test en élite, mais n’a pas été retenu. Tout comme son frère Killian, qui s’est refait une santé sous Brian Riemer, Yani est un défenseur. Son équipe a terminé première avec 12 points d’avance sur le Crossing Schaerbeek et 21 sur le RWDM. Il pourrait quitter Anderlecht cet été.

13) Barry Kaïs (U18), fils de Copa

Barry Kaïs ©RSCA.BE

Barry Copa ©Photo News

Défenseur central ou médian défensif, Barry Kaïs (16 ans) a signé un contrat pro cette saison-ci. Il est considéré comme un des grands talents à Neerpede. En tant que joueur de champ, il est aussi élégant que son papa, le légendaire gardien ivoirien Barry Copa (ex-Lokeren notamment), qui est actuellement entraîneur des gardiens à Gand.

14) Ismael Baouf (U18 et U23), fils de Rachid

Ismael Baouf ©RSCA.BE

Rachid Baouf ©Photo News

Ismael est un défenseur central avec un grand potentiel qui a quitté Charleroi en 2022. Il n’a que 16 ans mais a déjà joué avec les Futures, notamment au Club NXT et au RWDM. Son papa était un médian du RWDM entre 1995 et 1998. Il était un des quatre joueurs montés au jeu lors du 0-2 à Anderlecht, le 16 août 1997, quand seulement trois changements étaient autorisés. Michel Verschueren n’avait finalement pas introduit de plainte.

15) Nail Moutha Sebtaoui (U18), frère d’Ilyas

Nail Moutha-Sebtaoui ©RSCA.BE

Ilias Moutha-Sebtaoui en 2017 à Anderlecht. ©Tomas Sisk / Photo News

Arrière gauche en U18, Nail (17 ans) est le frère du gardien Ilias, qui a été formé au Standard avant de partir à… Manchester United en U18 et U23. Cette saison, il était 2e gardien au Beerschot, qui ne va pas le conserver. Ilias a fait partie du noyau A à Anderlecht (en 2018-2019), mais il n’a jamais joué de match en équipe A.

16) Ethan Butera (U23), fils de Jonathan

ANDERLECHT, BELGIUM - NOVEMBER 26 : Butera Ethan of Anderlecht pictured during Challenger pro league match RSC Anderlecht futures v Beerschot on November 26, 2022 in Anderlecht Belgium, 26/22/2022 ( Photo by Philippe Crochet/ Photonews ©Philppe Crochet

Jonathan Butera. ©Photo News

Défenseur central en U23, Ethan n’a toujours que 17 ans. Auteur de bonnes prestations en U23, il était sur le point de rejoindre le noyau A. Pendant la Coupe du monde, il s’était entraîné avec les A mais il s’est blessé au genou pendant un match amical. Une partie de son ménisque a dû être enlevée. Son papa Jonathan a joué au RWDM entre 1998 et 2002. Il a notamment marqué le seul but (1-0) contre La Louvière avec Proto au but en 2001.

17) Amando Lapage (U23), petit-fils de Paul Van Himst

RSCA Futures' Amando Lapage pictured in action during a soccer match between SK Beveren and RSCA Futures (Anderlecht U23), Saturday 08 April 2023 in Beveren, on day 6 (out of 10) of the Promotion Play-Offs of the 2022-2023 'Challenger Pro League' 1B second division of the Belgian championship. BELGA PHOTO JILL DELSAUX

Paul Van Himst en 1972.

Le plus grand joueur de l’histoire d’Anderlecht peut rêver de voir un de ses petits-fils percer. Amando (18 ans), le fils de sa fille, est un ex-attaquant qui est devenu défenseur central. Il a notamment joué contre le RWDM le week-end passé. Niels Van Himst, son autre petit-fils, a également joué au RSCA. Mais il n’a pas reçu de contrat pro et a quitté le club en 2019. Maintenant, il joue à Grimbergen en P1.

18) Mohammed Bouchouari (U23), cousin de Hakim

©BELGA Nieuwsbrief

Hakim Bouchouari ©Photo News

Mohammed Bouchouari est le cousin de l’ex-Standardman Hakim. Titulaire en U23 au début de saison (il a joué les trois premiers matchs), l’arrière droit a préféré être loué à Emmen en Eredivisie, où il a fait une très bonne saison. Il a joué 25 matchs, a donné un assist et il a marqué un but, le 3-3 contre l’Ajax en novembre.

19) Lucas Stassin (U23), fils de Stéphane

RSCA Futures' Lucas Stassin pictured in action during a soccer match between Lierse Kempenzonen and RSCA Futures Saturday 11 March 2023 in Lier, on day 3 (out of 10) of the Promotion Play-Offs of the 2022-2023 'Challenger Pro League' 1B second division of the Belgian championship. BELGA PHOTO JILL DELSAUX

ANDERLECHT 1999/2000 ©PHOTO NEWS

Le plus connu de cette liste a déjà goûté au noyau A. Sous Mazzù, Lucas a été titulaire à deux reprises et il est monté au jeu à West Ham. Mais même si Riemer l’a fait monter deux fois au jeu, il a surtout joué en U23, où il est devenu 3e meilleur buteur de la compétition avec 15 buts. Pour rappel, son papa Stéphane était un médian défensif ou défenseur à Anderlecht et au Borussia Mönchengladbach.