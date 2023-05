À la fin juin 2022, Stroeykens a déjà prolongé son contrat d’un an. Lors de la saison qui vient de s’écouler, il a fortement augmenté son temps de jeu comparé à la saison précédente. En tout, il a débuté 15 matchs et il est monté 26 fois au jeu. Il a marqué cinq fois, dont quatre buts très importants : deux à Malines, (1-3) un en Coupe au Lierse (2-2) et un à Seraing (0-1).

L’entraîneur Brian Riemer veut absolument le garder. Ne pas le faire resigner serait d’ailleurs une énorme perte financière pour le club. Dans l’état actuel des choses, il serait fin de contrat et donc gratuit dans un an.

Tout porte à croire que les deux parties trouveront un accord d’ici quelques semaines. Anderlecht est disposé à faire un effort considérable. Stroeykens est un vrai produit du club. Ce serait un signal fort envers les autres jeunes de Neerpede et envers les autres clubs de pouvoir le garder.