Une pépite d'Anderlecht prolonge pour trois ans chez les Mauves

Issu de l'école des jeunes du Sporting, le milieu de terrain de 23 ans, qui porte le maillot mauve depuis l'âge de 12 ans, avait joué son premier match avec l'équipe A en octobre 2022 face à Eupen, lancé par Robin Veldman. Capitaine de l'équipe espoirs, il a surtout évolué avec les RSCA Futures en Challenger Pro League la saison dernière, mais il fera partie du noyau A la saison prochaine. "Je suis très content d'avoir eu mes premières minutes en équipe première. D'un point de vue personnel, la saison passée a été une réussite pour moi. Pour le futur, je me vois essayer de grappiller un maximum de minutes en équipe première et donner le maximum et donner un maximum de plaisir à tous ceux qui viennent au stade", déclare Théo Léoni dans une vidéo postée sur le site du RSCA.