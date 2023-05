Anderlecht voit encore un de ses grands talents quitter Neerpede : l’attaquant Aaron Murenzi (15 ans ce mardi) part à Genk. Murenzi est un international en U15. Il a joué six matchs et a marqué un but, contre l’Angleterre. Genk, qui mène une politique très agressive dans le recrutement de jeunes talents, lui propose un contrat de trois ans.