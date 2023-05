Thomas Henry revient sur sa blessure qui l’a privé d’un transfert : “J’avais eu de bonnes discussions avec Anderlecht”

Retour au 21 janvier passé. On joue depuis 93 minutes dans le match entre Vérone et Lecce, le marquoir indique 2-0. Monté au jeu à la 82e, Henry s’écroule sans le moindre contact avec un adversaire. Son gestuel – les mains devant le visage – font craindre le pire. “J’avais fait un faux mouvement et j’ai senti une douleur intense. Je savais aussitôt que c’était grave.”

Henry allongé sur une civière. À ce moment-là, il savait déjà que son transfert à Anderlecht tomberait à l'eau. ©DR

En quittant le terrain sur une civière, Henry sait déjà qu’il peut faire une croix sur son transfert. Le Club Bruges s’était informé, mais l’intérêt d’Anderlecht était le plus concret. Henry devait être le successeur de Fabio Silva. “J’ai eu de bonnes discussions avec Anderlecht, mais rien n’était signé. Je dois donc rester prudent. Il y avait beaucoup d’intérêt. Dans la semaine avant cette blessure, six clubs m’ont appelé, dont trois clubs belges. La Belgique est mon deuxième pays, donc il va de soi que j’étais charmé.”

Mais sa blessure grave au genou – un cauchemar pour tout footballeur – en a donc décidé autrement. “C’était la première véritable blessure de ma carrière. Je ne suis devenu professionnel qu’à mes 22 ans. Depuis mon passage à Tubize, ma carrière suit une courbe ascendante. Je suis monté en D1A avec OHL, je suis devenu meilleur buteur avec 21 buts, j’ai réalisé de jolis transferts à Venise et au Hellas Vérone. Cette blessure a freiné ma carrière, mais je suis déterminé à revenir plus fort.”

guillement Les critiques de Vanhaezebrouck ? J'ai marqué contre Naples et contre l'Inter.

L’été passé, Henry a failli signer à Gand, mais OHL n’était pas chaud à l’idée de renforcer un concurrent. Par après, Hein Vanhaezebrouck a déclaré qu’Henry n’a pas le profil pour une équipe qui joue du football dominant. Henry se défend. “Je respecte l’avis de Vanhaezebrouck, mais je ne suis pas d’accord avec lui. On avait d’ailleurs battu Gand après un assist de ma part. En Italie, j’ai marqué contre Naples, le champion, et contre l’Inter. Et avec tout le respect que j’ai pour les défenseurs en Belgique, il y en a en Italie qui sont dix fois plus forts. Soit, j’ai appris à vivre avec les préjugés. Je n’étais soi-disant pas assez fort pour OHL, pour la D1A, puis pour la Serie A. Mais dans ma première saison, avec Venise, j’ai quand même marqué neuf buts et donné trois assists.”

Cela n’avait pas suffi pour assurer le maintien. Son club actuel, le Hellas Vérone, a encore deux matchs (contre Empoli et au Milan AC) pour éviter la relégation. Est-ce que Henry resterait si son club descend en Serie B ? “J’espère qu’on va se sauver, parce que je n’ai pas l’ambition de jouer en Serie B. Mais moi, je ne pourrai rien y faire. Je me concentre sur ma rééducation. Cet été, je ne pars pas en vacances, en espérant être prêt pour la reprise des entraînements. C’est dur de travailler seul, mais le pire est derrière moi. Et je dois remercier OHL pour le soutien. Marc Brys, le CEO Peter Willems, mes anciens coéquipiers : ils m’ont tous soutenu à distance.”