Anderlecht : Départ en vue pour plusieurs jeunes joueurs formés à Neerpede

Ces mots du CEO Sports sur Mauve TV confirment d’une part qu’il croit vraiment en Théo Leoni et Mario Stroeykens (le premier a prolongé, le deuxième va le faire) ou encore en Kristian Arnstad qui restera au RSCA la saison prochaine. D’autre part, il laisse présager des départs.

Marco Kana a enchaîné les blessures

Et pourtant Riemer adore Kana

Marco Kana (contrat jusqu’en 2025) n’a pas encore beaucoup eu le temps de faire ses preuves. Blessé au pied durant une longue période depuis l’arrivée des nouveaux patrons, le Bruxellois de 20 ans n’a pu jouer que quelques matchs en fin de saison. Le médian défensif l’a bien fait mais a-t-il convaincu pour autant ? Selon nos informations, Anderlecht aimerait le conserver mais ne le considère pas comme un titulaire indiscutable pour la saison prochaine. Il aura de la concurrence. Que ce soit avec Amadou Diawara ou avec le remplaçant de l’international guinéen, potentiellement sur le départ.

D’après Guéry Kana, le père du joueur, il n’y a pas encore eu de réunion entre son fils et le staff ou la direction anderlechtoise. “Notre espoir est qu’il joue la saison prochaine”, dit sobrement le père du joueur. À Anderlecht, en priorité. Mais sans en faire une obsession. Kana attend patiemment son tour depuis quelques années et “est ouvert à un projet intéressant qui pourrait se présenter”, poursuit son père.

Pas question donc pour les membres de son clan d’affirmer qu’il restera à Anderlecht la saison prochaine.

Sardella a connu une belle fin de saison. ©Philippe Crochet

Sardella espérait avoir plus de crédit

Fredberg ne veut pas laisser partir Killian Sardella mais ne peut pas lui promettre davantage de temps de jeu que cette saison. La situation est donc compliquée autour du jeune latéral à qui il reste deux ans de contrat.

Anderlecht aimerait mettre Sardella en concurrence avec un autre latéral droit et donc le conserver dans l’équipe. Brian Riemer ne comptait pas sur lui à son arrivée mais le Danois a changé d’avis grâce à la bonne fin de saison du jeune Bruxellois. Sardella aimerait, lui, surfer sur ce qu’il a montré depuis janvier pour obtenir du temps de jeu. Actuellement, il considère que la meilleure façon d’y parvenir est via un transfert. Il faudra trouver un club capable de déposer autour de trois millions sur la table pour le débaucher.

Sadiki a surtout joué avec les U23

Sadiki pourrait s’en aller

Vu la concurrence annoncée sur les côtés de la défense, Noah Sadiki pourrait devoir se contenter de minutes chez les RSCA Futures. Il n’a joué que deux minutes en Pro League en 2023 et son temps de jeu ne devrait pas augmenter significativement la saison prochaine. Anderlecht n’est pas encore certain à 100 % de le vendre mais il pourrait partir en cas de bonne offre. On parle, selon nos informations, de maximum 1,5 million pour un joueur qui va entrer dans sa dernière année de contrat.

Stassin a marqué beaucoup de buts avec l'équipe B ©BELGA Nieuwsbrief

Stassin à un an de la fin de son contrat

Anderlecht veut prolonger le contrat de Mario Stroeykens et transférer deux attaquants. Le futur de Lucas Stassin (18 ans) est de moins en moins clair. Malgré ses 15 buts en Challenger Pro League avec les RSCA Futures, le buteur n’a plus eu voix au chapitre avec les A. Riemer considère qu’il ne court pas assez sur le terrain et lui préfère d’autres profils.

Le jeune joueur sent son avenir se boucher et réfléchit à un départ. Il n’a plus qu’un an de contrat et se retrouve en position de force. Soit Anderlecht le prolonge, soit il est vendu à bas prix. Actuellement sans nouvelles du club, l’entourage du joueur est ouvert à un nouveau projet qui ira dans le bon sens pour le développement de Stassin en tant que joueur. Lille le suit mais n’est pas le seul club. Plusieurs formations de Pro League aimeraient se payer les services du numéro 9.

Debast a-t-il fait ses adieux contre Malines? ©GVG

Zeno Debast, un cas à part

Anderlecht croit à fond en Zeno Debast… ce qui n’empêche pas un potentiel départ. Tout le noyau est à vendre si le club reçoit une offre considérée comme suffisante. Le défenseur central fait partie des plans du club pour la saison prochaine mais il n’est pas question d’ignorer l’intérêt de nombreuses formations européennes. Le cas du Diable rouge est différent de celui des autres joueurs précités mais prouve qu’à Anderlecht, plus personne n’est indispensable et tout le monde est à vendre.