Révolution en vue dans le onze d’Anderlecht : la direction veut acheter entre 6 et 7 titulaires au mercato

Plusieurs cadres veulent partir ou sont invités à s’en aller

Certains ont besoin d’un nouveau défi (Murillo, Amuzu, Van Crombrugge), certains n’ont pas le rendement espéré au vu de leur salaire (Diawara, Raman) et d’autres sont dragués par des clubs de grands championnats (Ashimeru, Debast). Et il y a encore le cas Slimani qui ne sait pas encore s’il doit poursuivre l’aventure anderlechtoise alors qu’il peut toucher un gros salaire au Moyen-Orient et qu’il est conscient que la concurrence sera plus forte en pointe. Ajoutez à cela les joueurs en fin de contrat (Refaelov, Trebel) et vous arrivez déjà une dizaine de départs possibles parmi les joueurs importants de l’effectif ces derniers mois.

Fredberg a l’espoir d’augmenter son budget transfert grâce à quelques belles ventes, sans oublier les économies de salaire. On peut même ajouter Olsson, qui sera aussi monnayé après son prêt réussi à Midtjylland.

Debast n’a pas changé d’agent pour rien

Parmi tous les potentiels départs cités, il y a un cas particulier : Debast. Anderlecht aimerait le conserver encore une saison, la direction est persuadée de pouvoir encore faire augmenter sa valeur, même sans match européen. Mais le jeune défenseur central est dragué par plusieurs clubs de haut niveau. La tentation d’un départ est là.

Il y a quelques semaines, il a quitté l’agence “Let’s Play”. Il est désormais représenté par son père, qui se fait aider par un avocat spécialisé dans le milieu du football. Et quand on change d’écurie à l’approche d’un mercato, c’est rarement avec l’idée de rester où on est.

Zeno Debast qui salue les supporters après le dernier match de la saison, contre Malines. Un au revoir ou un adieu? ©GVG

Des renforts dans toutes les lignes

Parmi les titulaires de cette saison, il est possible qu’on ne retrouve que Verbruggen (que le Sporting veut absolument conserver un an de plus), Vertonghen et Dreyer au coup d’envoi du prochain championnat. Sans oublier les jeunes déjà là et sur qui le club compte (N’Diaye, Arnstad, Leoni, Stroeykens…).

Pour compléter tous les trous, la direction veut acheter entre 6 et 7 joueurs : un back gauche, un back droit, un milieu box-to-box, deux ailiers et un avant-centre. Le 7e serait un jeune défenseur central à fort potentiel. Soit pour concurrencer le duo Vertonghen-Debast, soit pour remplacer le jeune Diable.

Pour l’attaquant, le Sporting est sur plusieurs dossiers. L’avenir de Slimani fera évidemment évoluer la réflexion sur le CV recherché : une jeune promesse ou une valeur sûre.

C’est moins prioritaire mais le RSCA devra aussi définir sa nouvelle hiérarchie chez les gardiens derrière Verbruggen (Van Crombrugge doit partir, Coosemans en fin de contrat) et renforcer son équipe U23 pour ne pas être un oiseau pour le chat la saison prochaine. Bref, on ne chôme vraiment pas à Neerpede.