Cela fait bientôt deux mois que les négociations sont en cours entre le Sporting et le clan Slimani. Sans fumée blanche. Samedi passé, soudainement, Slimani postait le message suivant sur son compte Instagram : “Faut savoir quitter la table quand le respect n’est plus servi”. Il va de soi que les supporters d’Anderlecht se sont mis à spéculer que Slimani ne resterait pas à Anderlecht. Il ne serait pas le premier joueur qui annonce la fin des négociations via un post de ce genre. Nicolas Raskin avait utilisé la même phrase, avant de quitter le Standard pour les Glasgow Rangers.

guillement Faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi.

À Anderlecht, on ne panique pas (encore). Il était convenu avec Slimani et son entourage que les pourparlers reprendraient quand Slimani sera rentré de vacances, ce qui n’est pas encore le cas. Le week-end passé, il était d’ailleurs au Grand-Prix de Formule 1 à Monaco, comme en témoignaient des photos sur Instagram. On peut difficilement s'imaginer que Slimani vise un autre destinataire qu'Anderlecht.

Slimani était un des seuls bons Anderlechtois en 2023.

Entre-temps, le nom de Slimani est cité dans le Moyen-Orient, où il pourrait signer des contrats bien plus lucratifs qu’à Anderlecht. L’Algérien a déjà 34 ans et veut donc encore bien gagner sa vie d’ici la fin de sa carrière. Ses 9 buts en 16 matchs renforcent sa position à la table de négociations, mais Fredberg n’est pas du genre à faire des concessions. Slimani a déjà 34 ans et ne rapportera donc plus rien.

Si Slimani ne signe pas, Anderlecht devra se rabattre sur un plan B avec un profil similaire à celui de son Algérien : un joueur expérimenté qui est fort de la tête et qui pèse sur une défense. Mais cela ne suffira pas pour porter le poids de l’attaque. Anderlecht veut encore un deuxième attaquant : un jeune joueur rapide. Le Sporting est sur plusieurs pistes, mais des accords n’ont pas encore été trouvés.