Anderlecht reprend déjà ce jeudi avec de grandes ambitions : “Les playoffs puis le titre”

Cela ne l’empêche pas de déjà afficher certaines ambitions pour le nouvel exercice. “Tu es Anderlecht, tu dois toujours viser le plus haut possible : les playoffs et le titre. ”

Même discours dans le chef de Mario Stroeykens. La jeunesse bruxelloise sait qu’une deuxième saison si loin des sommets – Anderlecht a terminé 11e – ne sera pas accepté par le public. “Nous devons faire mieux que la saison dernière, dit Stroeykens. Nous ne devons pas tout changer. Juste progresser ensemble pour aller plus haut de match en match. ”

Jeudi et vendredi seront dédiés aux tests physiques qui lancent traditionnellement le nouvel exercice. La vraie préparation devrait logiquement démarrer samedi matin avec un entraînement plus classique.

Une reprise en petit comité et déjà un amical annoncé

Les Mauves ne seront toutefois pas nombreux. Une belle partie de l’effectif est soit partie (comme Refaelov ou Slimani, qui ne doit pas revenir s’il ne signe pas un nouveau contrat) soit en équipe nationale. Les premiers entraînements mêleront donc les RSCA Futures et l’équipe A. Un match amical face à Audenarde a déjà été annoncé le 24 juin en soirée.

Brian Riemer a affirmé que cette préparation sera extrêmement difficile. Les joueurs ont dû suivre un programme de course et de renforcement musculaire. “On a bien bossé mais il était temps que cela recommence vraiment”, dit Stroeykens.

La reprise permettra aussi de passer à autre chose et évacuer l’échec de la fin de saison régulière. “Je n’ai même pas regardé les matchs de playoffs sauf celui du titre, dit Stroeykens. J’ai surtout regardé du football à l’étranger pour ne pas être frustré de ne pas en être. Maintenant, on peut regarder vers la nouvelle saison. ”

Zeno Debast part bientôt à l’Euro U21 défendre les couleurs de la Belgique. Peut-être ira-t-il directement de Géorgie dans son futur club. “On verra si je suis encore à Anderlecht au moment de mon retour, dit-il. Mon cœur reste mauve et pour l’instant il n’est pas question de partir mais on ne sait jamais dans le football. ”

Mario Stroeykens est dans une situation différente. Son entourage discute actuellement d’une prolongation de son contrat qui prend fin dans un an. Les discussions prennent plus de temps que prévu. “Le club connaît mes envies et dans quelle direction je veux aller. Tout dépendra de ce qui se dira avec le club. ”

L’attaquant n’avait pas l’air ravi de ce qui lui est actuellement proposé. S’il ne trouve pas rapidement un accord, il partira cet été.