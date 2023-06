Damso était de passage à Anderlecht pour inaugurer le "Théâtre des Talents" avec le RSCA

Le rappeur, différentes autorités et le club de football d’Anderlecht ont travaillé main dans la main à la construction de ce terrain synthétique doté de buts et de paniers de basket-ball. Des artistes locaux l’ont décoré d’une fresque mettant en valeur Damso ainsi que trois joueurs du RSCA : Zeno Debast, Mario Stroeykens et Marco Kana.

Ca me touche que Damso soit fan d'Anderlecht"

Les deux premiers étaient présents à l’inauguration. “C’est bizarre de se voir en si grand, sourit Zeno Debast. Puis, c’est sympa de rencontrer Damso. Si je suis fan ? Qui en Belgique n’aime pas Damso. Je le respecte beaucoup en tant qu'artiste et cela me touche qu'il soit supporter d'Anderlecht.”

Et Mario Stroeykens d’ajouter : “C’est un très beau moment pour Anderlecht et le quartier ici. Tous les enfants sont heureux et c’est magnifique. J’ai grandi avec ce genre d’agora. Ce sont des terrains où tu crées du lien et où tu oublies tes problèmes.”

Damso a pris le temps de faire plaisir à tous les enfants du coin avec de nombreux selfies et leur a demandé “de prendre un maximum de plaisir dans tout ce qu’ils font. Car en prenant du plaisir dans le travail, le sport ou l’art, on va toujours plus loin.”

Le terrain et la fresque sont accessibles gratuitement depuis ce mercredi. Les jeunes d’Anderlecht ainsi que les fans du club ou du rappeur ne manqueront pas de venir prendre une photo des lieux.

Le maillot de Damso est le plus vendu

Damso et Anderlecht n'en sont pas à leur première collaboration. Le rappeur avait dessiné le maillot des Mauves pour la Coupe d'Europe la saison dernière. Un carton vu qu'il a été vendu à 15 000 exemplaires. Un record pour Anderlecht qui devrait engendrer d'autres projets communs. Pour le club et la communauté bruxelloise.