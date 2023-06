Anderlecht est à fond sur Brecht Dejaegere

Anderlecht commence de plus en plus à se bouger sur le mercato. Une piste très concrète est celle du médian axial Brecht Dejaegere (32 ans). Selon nos informations, les pourparlers avancent bien. Capitaine de Toulouse la saison passée, club avec lequel il a remporté le titre en Ligue 2, l’ancien joueur de Gand était en fin de contrat et il est donc très convoité. Anderlecht a de la sérieuse concurrence, surtout de la part de clubs français. Nice et Reims sont très intéressés.