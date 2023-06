Le stade d’Anderlecht compte pas moins de sept restaurants et le chef bruxellois préparera un menu dans deux d’entre eux : le Saint-Guidon by Yves Mattagne, dans lequel il proposera un menu gastronomique et varié, à quatre plats. Et le “À la Table du Chef”, dans lequel “Yves Mattagne fera voyager ses hôtes”, basé sur un concept de food sharing.

Le premier menu sera servi lors du match de gala du Sporting d’Anderlecht dans le courant du mois de juillet.