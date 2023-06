David Hubert et le fils de Kindermans : Anderlecht a tranché

Les staffs des équipes de jeunes à Anderlecht se forment petit à petit. Deux décisions frappent à l’œil. David Hubert (35 ans) arrête sa carrière de joueur et devient adjoint des U18 et des U23. La saison passée, il était le joueur vétéran dans cette équipe de Futures. Pendant les playoffs, il n’était plus toujours titulaire. Anderlecht voulait toutefois le garder à bord. Hubert suit des cours d’entraîneurs depuis qu’il était joueur à OHL en 2019-2020.