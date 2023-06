Mercredi soir, Anderlecht a poursuivi les négociations avec Huracan. Comme souvent, les pourparlers avec des clubs argentins ne sont pas évidents, vu que les joueurs appartiennent à plusieurs entités.

Hezze est un produit du club de Huracan. Le CA Huracan est actuellement 26e sur 28 clubs en Argentine. Hezze a joué 20 matchs en 2023 : il a été 17 fois titulaire et est monté 3 fois au jeu. Il a marqué deux buts. Il n’a plus qu’un an de contrat à Huracan. La saison passée, il était cité à Benfica.

Le fait qu’Anderlecht ait les moyens de dépenser une somme de transfert de 7 millions est étonnant. Le Sporting a décidé de ne plus faire de folies au niveau des salaires, mais un gros coup au niveau du prix de transfert est possible.

Hezze totalise une sélection en équipe nationale. En 2021, il avait reçu une minute de jeu avec les U23 de l’Argentine contre le Japon. Il pourrait devenir le nouveau Biglia du RSCA.