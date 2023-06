Anderlecht : c’est quasi mort pour Vazquez, Hezze coûtera beaucoup moins

La piste de l’autre Argentin, Santiago Hezze du club de bas de tableau CA Huracan, est toujours active. Le médian défensif de 21 ans veut absolument venir à Anderlecht. Mais là aussi, les choses se sont compliquées à cause de certains intermédiaires qui réclament des sommes pas très raisonnables. Anderlecht a toutefois encore bon espoir de finaliser l’opération.

De bonne source argentine, il nous revient que le prix de transfert est largement inférieur aux 7 millions dont il était initialement question. Hezze pourra partir pour une somme entre 3 et 4 millions. Le Sporting a hâte d’annoncer son premier transfert rentrant, afin de rassurer ses supporters.

Gillet est en contact avec un club de Ligue 2.

Ce vendredi, aucune information n’a filtré dans le dossier de Kasper Dolberg de Nice. Mais il est clair qu’il reste la priorité absolue du duo Fredberg – Riemer.

Les gardiens Bart Verbruggen et Hendrik Van Crombrugge, eux, attendent toujours le feu vert pour partir respectivement à Brighton (ou Burnley) et Genk. Mais Anderlecht prépare déjà leur départ en sondant des gardiens qui sont bons et payables.

Comme on avait annoncé, le Néerlandais Marink Reedijk (Vitesse) devient l’entraîneur des Futures au lieu de Guillaume Gillet. Gillet a un contact concret avec un club de Ligue 2.