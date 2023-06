Majeed Ashimeru est ambitieux pour la saison à venir : “Le top 4, c’est le minimum” pour Anderlecht

“Je voulais absolument revenir en équipe nationale. J’avais pu y goûter par le passé et ça me manquait. Je suis à nouveau appelé et j’ai pu gratter quelques minutes de jeu (NdlR : 18 face à l’Angola en mars). J’étais bien occupé en club et j’ai été récompensé avec cette deuxième sélection de suite.”

Un rendez-vous important vous attend lors de ce rassemblement de juin…

“Nous jouons dimanche face à Madagascar. Nous sommes actuellement en tête de notre groupe de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations. Une victoire dimanche et nous sommes assurés d’aller jouer la Can en Côte d’Ivoire (NdlR : le tournoi a lieu en janvier 2024).”

Vous n’avez plus joué depuis le 23 avril, soit près de deux mois. Êtes-vous en état de reprendre directement dans un match clé ?

“Tout était réglé à l’avance avec mon équipe nationale et Anderlecht. Nous avons mis en place un programme qui m’a permis de prendre un peu de vacances avant de me préparer au mieux pour reprendre. Ne pensez pas que je suis resté deux mois en vacances (rires), car je voulais être à fond pour jouer avec le Ghana et revenir directement me préparer avec Anderlecht.”

Vous parlez de votre sélection comme d’une récompense de votre travail en club. Comment expliquez-vous votre fin de saison largement plus positive que le début au niveau individuel ?

“La confiance a joué un rôle clé. Le nouveau coach (NdlR : d’Anderlecht, Brian Riemer) m’a fait confiance et j’ai mieux joué grâce à cela.”

Qu’a-t-il fait de spécial ?

“Rien, mais il a su me faire comprendre que je pouvais faire mieux qu’en début de saison.”

guillement "Je conviens bien au jeu de Riemer."

Il faut dire que vous cochez les cases du joueur qu’il apprécie…

“Clairement, le jeu prôné par le nouveau coach et la nouvelle direction me conviennent. Beaucoup de courses et de pressing, c’est mon ADN footballistique.”

Étiez-vous à votre vrai niveau lorsque vous jouiez en patron d’Anderlecht, notamment au mois de mars ?

“Oui, c’est ce niveau que je suis capable d’atteindre, mais je peux en faire plus, être plus constant dans mes prestations. Je dois y parvenir cette saison. Mes équipiers et moi sommes dans la même optique et nous voulons nous battre pour augmenter notre niveau.”

À lire aussi

Comment expliquez-vous la mauvaise saison de votre club ?

“Il n’y a pas de raison claire. L’équipe n’était pas bien dès le début de saison. Et ce mauvais départ nous a punis pour le reste de la saison, car nous courions après les points. Je pense qu’on peut parler d’une amélioration en deuxième partie de saison même s’il y a beaucoup de choses à corriger. Le fait d’avoir connu autant de difficultés doit être un réveil pour la saison prochaine.”

Vous semblez confiant pour l’avenir de votre club alors qu’il semble plus incertain que jamais…

“Si nous rejouons comme en fin de saisons dès le mois d’août et que nous grandissons au fil de la saison, nous pourrons faire quelque chose. Je suis positif, car je considère avoir des raisons de l’être. Sur certains matchs, nous avons montré de belles choses.”

Vous avez terminé 11e et loupé les playoffs 2. Le top 6 est-il un objectif réaliste pour le Sporting ?

“C’est le minimum. Nous ne pouvons blâmer que nos propres prestations pour la saison passée et on se doit de réagir rapidement. Je pense que le top 4 est un objectif réaliste. Nous avons tous une revanche à prendre.”

Vu votre discours, vous serez encore Anderlechtois la saison prochaine ?

“Le football bouge beaucoup, mais pour le moment je ne pense qu’à Anderlecht. Après l’équipe nationale, je rentre directement au club pour lancer la saison.”